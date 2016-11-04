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Ekonomi

Mısır'da petrol fiyatlarına yüzde 47'ye varan zam

IMF'den kredi almak isteyen Mısır, dolar fiyatlarını dalgalanmaya bıraktıktan sonra yakıt ürünlerine de yüzde 30-47 oranla zam uyguladı

04 Kasım 2016 21:40

Mısır hükümeti, petrol ürünlerine devlet tarafından uygulanan sübvansiyonları azaltma kararı aldı. Yakıt fiyatlarına 4 Ekim’den itibaren yüzde 30 ilâ 47 arasında değişen oranlarda zamlar yapıldı.

Yeni kararla birlikte normal benzinin fiyatı 2,6 Cüneyhten, 3,5’e, mazot 1,8'ten 2,35’e, 1,6 Cüneyh olan 80 oktan benzin ise 2,85’e yükselmiş oldu.

Mısır Başbakanı Şerif İsmail, ülkenin kritik bir aşamadan geçtiğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki zamların yeni bir karar olmadığını belirten başbakan, kararı erteleme lükslerinin olmadığını savundu.

Uluslararası Para Fonu IMF’den kredi almak isteyen Mısır, Perşembe günü Mısır para birimi Cüneyhi dalgalanmaya bırakmıştı, faizleri de 300 baz puan artırmıştı.

Söz konusu kararından önce 9 Cüneyh seviyesindeki ABD doları, 13 cüneyhe kadar yükseldi. Böylece ilk günde Cüneyh, dolar karşısında yüzde 48 civarında değer kaybetmiş oldu.

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