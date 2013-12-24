Mısır'da patlama: 14 polis öldü, 96 polis yaralandı

Mısır'ın kuzeyinde bulunan Dakhaliyye ilindeki Mansura Emniyet Müdürlüğü binası yanında meydana gelen patlamada 14 polis öldü, 96 polis yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Dekhaliyye ili yetkilisi Mecdi Hicazi, yaptığı açıklamada, Mansura Emniyet Müdürlüğü binası yanında meydana gelen patlama sonucunda 14 kişinin öldüğünü 96 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Güvenlik kaynakları da patlama sonucunda 5 katlı emniyet müdürlüğü binasının bir kısmını ile bina yanında yer alan bir akaryakıt istasyonunun çöktüğünü, araçların yandığını, bazı iş yerlerinin ve evlerin de büyük zarar gördüğünü kaydetti.

Müslüman Kardeşler terör örgütü ilan edildi

Mısır'ın geçici Başbakanı Hazim el-Biblavi'nin, Müslüman Kardeşler'i terör örgütü olarak ilan ettiği bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, geçici Başbakan Biblavi, Dekhaliyye'deki patlamanın ardından Müslüman Kardeşler'i terör örgütü olarak ilan etti. Haberde, Mısır Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Başbakan Basın Danışmanı Şerif Şevki'nin, "Biblavi bu kararı, Müslüman Kardeşler'in, kan akıtan ve Mısır'ın güvenliğiyle oynayan bir terör örgütü olarak kötü yüzünü ortaya koymasından sonra aldı" dediği aktarıldı.

Şevki'nin, "Başbakan Biblavi, İhvan'ın gerçekleştirdiği bu tür terör eylemlerinin kendilerini yol haritasını uygulamaktan, vatandaşları da anayasa referandumunda yoğun bir şekilde oy kullanmaya gitmekten alıkoymayacağını ve Müslüman Kardeşler'in işlediği terör eylemlerini boşa çıkaracağını söyledi" diye konuştuğu ifade edildi.

