T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da patlama: 14 polis öldü, 96 polis yaralandı

Mısır'da meydana gelen patlamanın ardından Başbakan Hazim el-Biblavi, Müslüman Kardeşler'i terör örgütü ilan etti

24 Aralık 2013 12:14

Mısır'ın kuzeyinde bulunan Dakhaliyye ilindeki Mansura Emniyet Müdürlüğü binası yanında meydana gelen patlamada 14 polis öldü, 96 polis yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Dekhaliyye ili yetkilisi Mecdi Hicazi, yaptığı açıklamada, Mansura Emniyet Müdürlüğü binası yanında meydana gelen patlama sonucunda 14 kişinin öldüğünü 96 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Güvenlik kaynakları da patlama sonucunda 5 katlı emniyet müdürlüğü binasının bir kısmını ile bina yanında yer alan bir akaryakıt istasyonunun çöktüğünü, araçların yandığını, bazı iş yerlerinin ve evlerin de büyük zarar gördüğünü kaydetti.

 

Müslüman Kardeşler terör örgütü ilan edildi

 

Mısır'ın geçici Başbakanı Hazim el-Biblavi'nin, Müslüman Kardeşler'i terör örgütü olarak ilan ettiği bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, geçici Başbakan Biblavi, Dekhaliyye'deki patlamanın ardından Müslüman Kardeşler'i terör örgütü olarak ilan etti. Haberde, Mısır Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Başbakan Basın Danışmanı Şerif Şevki'nin, "Biblavi bu kararı, Müslüman Kardeşler'in, kan akıtan ve Mısır'ın güvenliğiyle oynayan bir terör örgütü olarak kötü yüzünü ortaya koymasından sonra aldı" dediği aktarıldı.

Şevki'nin, "Başbakan Biblavi, İhvan'ın gerçekleştirdiği bu tür terör eylemlerinin kendilerini yol haritasını uygulamaktan, vatandaşları da anayasa referandumunda yoğun bir şekilde oy kullanmaya gitmekten alıkoymayacağını ve Müslüman Kardeşler'in işlediği terör eylemlerini boşa çıkaracağını söyledi" diye konuştuğu ifade edildi.
 

ETİKETLER

mısırpatlamaemniyetpolismüslüman kardeşlerterörörgütsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24