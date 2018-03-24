T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da patlama; 1 polis hayatını kaybetti

Patlamada dört kişinin yaralandığı belirtildi

24 Mart 2018 16:57

Mısır'ın İskenderiye şehrinde patlama meydana geldi, bir polisin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı belirtildi

Reuters'ın haberine göre, Mısır'ın İskenderiye emniyet müdürünü hedef alan patlama meydana geldi. 

İçişleri Bakanlığı, Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Tolip Otel yakınlarında arabaya yerleştirilen bombayla emniyet müdürünü hedef alan patlama meydana geldiğini, patlamada bir polisin hayatını kaybederken, dört kişinin yaralandığını belirtti. Patlama, Roshdi bölgesinde, emniyet müdürünün geçişi sırasında meydana geldi. 

Görgü tanıkları, polise patlamanın olduğu yerde büyük bir çukur oluştuğunu söylediler. Patlamanın başkanlık seçimlerinden iki gün önce olması da dikkat çekti. 

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

 

 

ETİKETLER

Mısırpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24