-MISIR'DA PARLAMENTO SEÇİMİ KAHİRE (A.A) - 28.11.2010 - Mısır'da parlamento seçiminde oy verme işlemi başladı. Mısır'daki 508 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçime katılan 41 milyon kayıtlı seçmen, yerel saatle 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren oy vermeye başladı. Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in lideri olduğu Ulusal Demokratik Parti'nin seçimi kazanması bekleniyor. Siyasi gözlemciler, ana muhalefet grubunu oluşturan ve 2005'te yapılan parlamento seçiminde meclisteki milletvekilliklerinin beşte birini kazanan Müslüman Kardeşliği adlı partinin Mısır hükümetinin sert baskısı nedeniyle zayıfladığını ve bu seçimde aynı başarıyı tekrarlamasının beklenmediğini belirtiyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde onbinlerce polis görev yapıyor.