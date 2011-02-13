-MISIR'DA PARLAMENTO FESHEDİLDİ KAHİRE (A.A) - 13.02.2011 - Mısır'da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey, parlamentoyu feshetti ve anayasayı askıya aldı. Ordunun devlet televizyonundan okunan açıklamasında, yeni anayasanın oluşturulması ve gelecekte yapılacak anayasal değişikliklerle ilgili bir komisyon kurulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in sokağın baskısıyla istifa etmesinden iki gün sonra gelen bu açıklamada, geçiş döneminin 6 ay ya da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılıncaya kadar olacağı kaydedildi. Askeri Konsey böylece, Hüsnü Mübarek yönetimine karşı 18 gün boyunca sokakları terk etmeyen göstericilerin iki önemli talebini karşılamış oldu. -"MÜBAREK, ŞARM EL ŞEYH'TE" Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh kentinde olduğunu söyledi. Şefik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''(eski) Cumhurbaşkanının Şarm el Şeyh'te olduğunu biliyorum'' dedi. Öte yandan kabineden bir sözcü, Mübarek'in yurtdışındaki mal varlığının dondurulması konusunda herhangi bir talep olmadığını, ''ancak gerekirse bunu yapacaklarını'' ifade etti