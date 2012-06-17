Mısır'da parlamento feshedildi

Mısır’da Müslüman Kardeşler ve El Nur partisinin çoğunluğunu oluşturduğu parlamento Yüksek Askeri Konsey tarafından feshedildi.

Mısır'da Yüksek Askeri Konsey, parlamentoyu feshetti.

Konsey bu karar ile İslamcı Müslüman Kardeşler ile El Nur adlı partiyi mecliste çoğunluğa taşıyan seçim sonuçlarını iptal etmiş oldu.

Anayasa Mahkemesi de perşembe günü anayasanın ihlal edildiği gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesini istemişti.

'Demokrasiye yönelik darbe'

Yüksek Askeri Konsey’in kararına Müslüman Kardeşler kanadından tepki gecikmedi.

Kararı 'demokrasiye yönelik bir darbe' olarak niteleyen parti, meclisin sadece referandum yolu ile feshedilebileceğini savundu.