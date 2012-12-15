Mısırlılar yeni anayasa referandumu için sandık başında

Mısır'da haftalardır protestolara neden olan yeni anayasa referandumu için oy kullanma işlemi başladı.

Mısır’da halk, tartışmalı yeni anayasa taslağını oylamak için sandık başında.

Müslüman Kardeşler kökenli Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve destekçileri anayasa taslağının halkın onayından geçmesi için sıkı bir kampanya yürütüyordu.

Muhalifler ise, yeni anayasa için yeterince istişarede bulunulmadığını ve halkın tamamının temsil edilmediğini savunuyor.

Mısır’da anayasa referandumunu izleyen BBC muhabirleri, katılımın yüksek olduğu belirtiyor.

Muhabirlere konuşan seçmenler, Mısır’da istikrar sağlanması için sandık başına gittiklerini söylüyor.

Oylama, başkent Kahire ve İskenderiye’nin yanı sıra sekiz farklı bölgede yapılıyor.

Diğer bölgelerde ise oylama bir hafta sonra yapılacak.

Çok az sayıda yargıcın referandum oylamasında denetçi olarak görev alma talebinde bulunması nedeniyle oylama bölünmek zorunda kaldı.



Referanduma sıkı koruma



Yaklaşık 51 milyon seçmenin kayıt yaptırdığı referandumda güvenliğin sağlanması için 250 bin güvenlik personeli görevlendirildi.

Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi yeni anayasanın yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Muhammed Mursi, Haziran ayındaki seçimlerde oyların yarısından az bir farkla fazlasını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Mursi, Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra demokratik yollarla seçilen ilk lider oldu.

Kahire’den bildiren BBC muhabiri Jon Leyne, sandıkların başında uzun kuyruklar oluştuğunu söylüyor.

Referandumda seçmenlerin oyuna sunulan kağıtlarda yalnızca ‘yeni anayasayı onaylayıp onaylamadıkları’ soruluyor.

Kahire’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında oyunu kullanan Mısır lideri Muhammed Mursi’nin yanı sıra, Müslüman Kardeşler ve diğer İslamcı muhafazakârlar da yeni anayasayı destekliyor.

Liberaller ve Mısır’ın laik olmasını destekleyenler ise anayasaya karşı çıkıyor.



'Yeni kısıtlamalar var'



Muhalifler, yeni anayasanın devrimle elde edilen bazı özgürlüklere kısıtlama getirdiğini savunuyor.

BBC muhabirine göre referandum oylaması, bazı hükümlerden çok, Mısır’ın İslamcı bir ülke mi yoksa laik bir ülke mi olacağının belirleneceği bir oylama.

Reuters haber ajansına konuşan seçmenler de oylamanın Mısır’a huzur getirmesini umduklarını ifade etti.

Seçmenlerden Ahmed Gindy, “Bunu, ülke için olumlu bir adım olarak görüyorum… iyi bir taban çalışmaya başlayacağımız bir zemin hazırlıyor” dedi.

Cuma günü anayasa destekçilerinin karşı karşıya gelip, taş, sopa ve silahlı çatışmalara karışan İskenderiye’deki muhalif Muhammed Evais, Associated Press haber ajasına, “Azınlık, kadın ve hatta çocuk haklarına bu kadar kısıtlama getiren bir anayasayı kabul edemem” dedi.

Evais, “Bu anayasa Mısır’a uygun değil. 210 yıldan uzu bir süredir modern bir devlet olarak var olan bir ülkeden bahsediyoruz” diye ekledi.

İskenderiye’deki çatışmaların, camide vaaz veren bir imamın referanduma ‘evet’ oyu verilmesi yönündeki çağrısının ardından çıktığı belirtiliyor.



Ordunun tutuklama yetkisi var



Gece boyu devam eden çatışmalara polisin göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Mursi, orduya gösterilerde sivilleri tutuklama yetkisi vermişti.

Muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi koalisyonu referanduma karşı çıkmış, daha sonra destekçilerine ‘Hayır’ oyu kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Muhalifler, Cuma günü gazetelere verdikleri yarım sayfalık ilanlarda anayasa taslağının ‘Mısır’ı böldüğünü’ ifade etti.

Taslağa destek çıkanlar ise, muhaliflere ‘yalan söylemek ve referandumu çarpıtmakla’ suçladı.

Muhabirimize göre, referandumun sonucu ne olursa olsun, Mısır’ı bölen bu tartışmalar kısa süre içinde sona ermeyecek.



BBCTürkçe