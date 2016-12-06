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BBC Türkçe

Mısır'da organ kaçakçılığı operasyonu: En az 25 gözaltı

Aralarında doktor, hemşire ve profesörlerin de bulunduğu en az 25 kişi organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

06 Aralık 2016 22:22

Mısır'da yetkililer, organ kaçakçılığı yapan büyük bir uluslararası şebekeyi ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Organ kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle aralarında doktor, hemşire ve öğretim görevlilerin de bulunduğu en az 25 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerin sabah düzenlenen baskınlarda gözaltına alındıkları duyuruldu.

Söz konusu şebekenin mensuplarının Mısır ve diğer Arap ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtildi.

Yetkililer, bazı yoksul kişilerin yaşadıkları ekonomik sorunlardan yararlanıldığını ve onların organlarının satın alındığını kaydetti.

İngiliz Reuters haber ajansına göre, operasyon kapsamında başlatılan soruşturma Mısır Sağlık Bakanlığı'nı da kapsıyor.

Organ nakli yapıldığı iddia edilen bazı özel hastane ve sağlık merkezleri hakkında da soruşturma açıldı. 10 sağlık merkezine ait bilgisayar ve dökümanlara el kondu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2010'da Mısır'ın organ ticaretinin en çok yapıldığı 5 ülkeden biri olduğunu açıklamıştı.

Mısır'da organ ticaretini durdurmak için bazı yasalar çıkarıldı.

Fakat BM'ye göre yüzlerce yoksul Mısırlı hala yiyecek almak ya da borçlarını ödeyebilmek için karaciğer ve böbreklerini satıyor.

Ayrıca kaçakçılarla temas kuran göçmenler için de endişe ediliyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, 2012'de Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki bazı Mısırlı göçmenlerin organ ticareti nedeniyle öldürüldüğünü iddia etmişti.

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