Mısır'da orduya darbe

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden beri ipleri elinde tutan Yüksek Askeri Konsey Başkanı Tantavi ve Genelkurmay Başkanı Enan'ı emekliye sevk etti. Mursi askerler tarafından sınırlandırılan yetkilerini de geri aldı.



Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinden sonra ülkeyi yöneten Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Hüseyin Tantavi ve Genelkurmay Başkanı Sami Enan sürpriz bir kararla Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından emekliye sevk edildi. Mursi, Yüksek Askeri Konsey tarafından elinden alınan yetkilerini de geri aldı.

Tantavi ve Enan'la birlikte hava ve deniz kuvvetleri komutanlarını da emekliye sevk eden Cumhurbaşkanı Mursi, askerler tarafından parlamentonun feshedilmesi ve cumhurbaşkanın yetkilerinin sınırlandırılmasını sağlayan ek anayasa maddelerini de iptal etti.



Sürpriz karar



Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün dün aksam saatlerinde, ordudaki emekliliklere ilişkin açıklaması, ülke gündeminde şok etkisi yarattı.

Mısır Savunma Bakanlığı'nı yürüten Mareşal Hüseyin Tantavi, 1991 yılından bu yana bu görevi sürdürürken, halk ayaklanması sonrası Yüksek Askeri Konsey Başkanlığı'na gelerek Mısır'da bir numaralı adam olmuştu.



Üstün hizmet madalyası



Tantavi ve Genelkurmay Başkanı Sami Enan'a devlet üstün hizmet madalyaları verildi ve her ikisi de emekli edilerek cumhurbaşkanlığı danışmanı görevlerine getirildi.



Tantavi'nin yerine jet atama



Tantavi'nin yerine atanan Abdulfettah Sisi ise hemen yemin ederek görevine başladı. Sisi'nin yardımcılığına ise Yüksek Askeri Konsey Üyesi General Muhammed El Assar atandı.

Sami Enan'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna 3. Ordu Komutanı General Sıddık Subhi atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Rida Hafız emekliye sevk edilerek, halk ayaklanmasından sonra Savunma Bakanlığı'ndan ayrılarak Askeri Üretim Bakanlığı adı altında kurulan bakanlığa atandı.

Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohab Memis ise Suveyş Kanal İdaresi'nin başına getirildi. Mısır medyası, güvenlik kaynaklarına dayanarak, ordudaki değişikliklerin devam edeceğini ileri sürdü.

Emekliye sevk edilen komutanlar konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, söz konusu emeklilikler, halk ayaklanmasana destek veren gruplar tarafından memnuniyet ile karşılandı.



Tahrir'de sevinç gösterisi



Müslüman Kardeşler, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan emeklilik açıklamasının ardından halkı Mursi'nin kararlarını desteklemeye davet etti.

Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi olarak kullanılan El İttihadiye ve Abdin saraylarının çevresinde toplanan yüzlerce kişi sevinç gösterisi yaptı.