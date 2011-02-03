-MISIR'DA ORDU TAMPON BÖLGE OLUŞTURDU KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de ordunun, rejimin devrilmesini isteyenlerle Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yanlılarını ayırmak için bir tampon bölge oluşturmak üzere asker gönderdiği bildirildi. Olay yerindeki bir Reuters muhabiri, çatışma çıkmasını önlemek için karşıt kamplar arasında 80 metrelik bir mesafe oluşturulduğunu söyledi. Bu arada, Cumhurbaşkanı yardımcılığına atanan Ömer Süleyman'ın bugün siyasi partiler ve ulusal güçlerle diyaloğa başladığı belirtiliyor. -MÜSLÜMAN KARDEŞLER ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ İSTEDİ Mısır'ın en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler, ulusal birlik hükümeti kurulmasını istedi. Müslüman Kardeşler örgütü El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile hükümetinin gitmesi gerektiğini belirterek "Bu rejimin devrilmesini ve tüm tarafların katılacağı bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını istiyoruz" dedi. Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Essam El Erian da Reuters'a açıklamasında, rejim değişikliği istediklerini belirterek, "Bu rejimin meşruiyeti kalmadı, cumhurbaşkanıyla, yarımcısıyla, bakanlarıyla, partisiyle, parlamentosuyla. Bunu açıkça söylüyoruz. Bu rejimle müzakere etmeyi reddediyoruz, çünkü meşruiyetini kaybetmiş durumda" dedi. Bu arada, Mübarek yandaşlarının, ellerinde bıçaklar ve sopalarla Tahrir meydanına doğru ilerledikleri belirtiliyor. Kifaye (Yeter) hareketi, dün olanlardan sonra Mübarek'i devirmeye daha kararlı olduklarını bildirdi. Hareketin bir sözcüsü El Cezire'ye açıklamasında, "Dün olan ve hala Tahrir meydanında süren olaylardan sonra Mübarek rejiminin hiçbir üyesiyle hiçbir müzakere olmayacaktır" dedi. Birçok gösterici Mübarek yanlıların protestoculara saldırmasından hükümeti sorumlu tutuyor. Muhalefet destekçileri, hükümet yanlısı tarafta bulunanların çoğuna yetkililer tarafından gösteri yapmaları için para ödendiğini ve askerler eşliğinde meydana girdiklerini söylüyorlar. Bir Amerikalı yetkili de "Mübarek'e bağlı birileri bu çocukları, yıldırmak için protestocuların üzerine sürdü" dedi. Dünden bu yana devam eden çatışmalarda ölenlerin sayısının 5, yaralı sayısınınsa 836 olduğu belirtiliyor. -MISIR'DA TUTUKLANAN İSRAİLLİ GAZETECİLER SERBEST Gösterileri takip etmek amacıyla Mısır'da bulunan İsrailli gazetecilerden, Mısır polisi tarafından tutuklandığı bildirilen 4'ünün serbest bırakıldığı bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin serbest bırakılması için Mısırlı yetkililer nezdinde devreye girmişti. Gazetecilerden 3'ü Kanal 2 televizyonu için, biri de Nasıra'dan, Arapça yayın yapan bir haber portalı için çalışıyor. Mısır'daki gösteriler sırasında saldırıya uğrayan basın mensupları arasında İsrailli gazetecilerin de bulunduğu, İsrail devlet radyosu Reşet Bet çalışanlarından Gideon Kutz'un, dün Kahire'nin Tahrir meydanında, Mübarek yanlıları ile karşıtları arasındaki çatışmalar sırasında saldırıya uğradığı belirtiliyor. -2 BİN 870 KİŞİYİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Mısır'daki olaylar dolayısıyla 2 bin 870 kişiyi Türkiye'ye getirdiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, bugün saat 09.30 itibarıyla, 29 Ocaktan itibaren Mısır'a gönderilen 9 tarifeli uçakla bin 192, tahliye amaçlı görevlendirilen 8 uçakla da bin 678 olmak üzere toplam 2 bin 870 kişinin Türkiye'ye getirildiğini belirtti. Tarifeli uçaklarla getirilen bin 192 kişiden yaklaşık 500'ünün yabancı uyruklu olduğunu ifade eden Ersoy, ayrıca özel olarak tahliye amaçlı görevlendirilen uçaklarla getirilen bin 678 kişi arasında Bosna Hersek, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Malezya, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya uyruklu kişilerin de bulunduğunu kaydetti. Bugün 281 yolcu kapasiteli bir özel tahliye uçağının daha Kahire'ye gönderileceğini, uçağın gün içinde İstanbul'a döneceğini belirten Ersoy, ayrıca bugün Mısır'a THY tarafından 2 tarifeli uçak seferinin yapılacağını bildirdi.