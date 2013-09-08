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Dünya

Mısır'da Ordu Sina bölgesine operasyon düzenledi, 31 ölü var

Mısır ordusu, Refah ve Şeyh Zuveyd kentlerinin güneyindeki bölgelerde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenledi

08 Eylül 2013 11:27

Mısır ordusunun Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgelere havadan ve karadan düzenlediği askeri operasyonlar sonucu, 31 kişi öldü.

Mısır ordusu, Refah ve Şeyh Zuveyd kentlerinin güneyindeki bölgelerde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenledi.

6 askeri helikopter ve özel kuvvetlere bağlı kara birliklerinin kullanıldığı operasyonda 31 kişi hayatını kaybetti.

Operasyon kapsamında silahlı gruplara ait bir silah deposu, 2 araç ve 10 evin imha edildiği belirtildi.

Mısır güvenlik kaynakları, operasyonda, son iki ayda Sina'da askerleri hedef alan saldırılara karışanların hedef alındığını belirtti.

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