Mısır'da Ordu Sina bölgesine operasyon düzenledi, 31 ölü var

Mısır ordusunun Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgelere havadan ve karadan düzenlediği askeri operasyonlar sonucu, 31 kişi öldü.
Mısır ordusu, Refah ve Şeyh Zuveyd kentlerinin güneyindeki bölgelerde silahlı gruplara yönelik operasyon düzenledi.
6 askeri helikopter ve özel kuvvetlere bağlı kara birliklerinin kullanıldığı operasyonda 31 kişi hayatını kaybetti.
Operasyon kapsamında silahlı gruplara ait bir silah deposu, 2 araç ve 10 evin imha edildiği belirtildi.
Mısır güvenlik kaynakları, operasyonda, son iki ayda Sina'da askerleri hedef alan saldırılara karışanların hedef alındığını belirtti.