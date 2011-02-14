Mısır'da ordu meclisi feshetti, anayasayı kaldırdı

T24 - Mısır’da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey, parlamentoyu feshetti ve anayasayı askıya aldı.

Ordunun açıklamasında, yeni anayasa için bir komisyon kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, geçiş döneminin 6 ay ya da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılıncaya kadar olacağı kaydedildi.

Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarına, 18 günde son veren Mısır sokaklarında ise bayram havası sürüyor. Gösterilerin kalbi Tahrir Meydanı yavaş yavaş boşalıyor.

Görgü tanıkları, iki haftadan beri gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na giren askerlerin, trafiği rahatlatmak ve hayatın normale dönmesi amacıyla göstericiler tarafından kurulan derme çatma çadırları sökerek topladığını belirtti.

Çadırları söken askerlerle göstericiler arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandığını kaydeden görgü tanıkları, buna karşın çadırların toplanması işleminin genellikle olaysız geçtiğini ifade etti.

Göstericiler, askerlerin çadırları sökse de buradan ayrılmayacağını söyledi.

Muhalif İşçi Partisi, Müslüman Kardeşler Örgütünün bazı mensupları ile yakınları gözaltında olan bir grup muhalif de Tahrir Meydanı'ndan ayrılmak istemiyor.

Askerler, bir yandan trafik akışını sağlamaya çalışırken diğer yandan göstericilerin trafiğe engel olmaması için gayret gösteriyor.

Tahrir Meydanı'nda bekleyiş devam ederken, gönüllü gençlik grupları da ülkede yaşamın normale dönebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Ellerinde süpürge ve kovalarla meydanı ve çevre yolları temizleyen gençler, trafik işaretlerini onarıyor.

Basına açıklamada bulunan bazı göstericiler de bazı liderlerinin askerler tarafından götürüldüğünü söyledi.



