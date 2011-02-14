Mısır'da ordu isyancılarla masaya oturdu

T24 - Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifasından sonra suların durulmaya başladığı Mısır'da ordudan ilginç bir hamle geldi. Mübarek'ten yönetimi devralan ordu komutanları, 30 yıllık rejimi yıkan isyanın arkasındaki internet aktivistleriyle bir araya gelerek, ülkenin geleceğini konuştu.

AFP haber ajansı, Google yöneticisi Vail Gonim ve blog yazarı Amr Salama'nın da aralarında olduğu 8 aktivistin, Yüksek Askeri Konsey üyesi 2 generalle bir araya geldiğini bildirdi.

Gonim ve Salama, Mübarek karşıtı isyanın başlamasında etkin olan bir internet sitesinden yaptıkları ortak açıklamada, sürpriz görüşme sayesinde "hem ordunun bakış açısını anlama, hem de kendi görüşlerini iletme" fırsatı bulduklarını söyledi.

Gonim ve Salama, "Ordu, Mısır'ı yönetmek gibi bir niyetleri olmadığını ve gelecekteki tek yolun sivil bir devlet olduğunu vurguladı" ifadesini kullandı.

Aktivistlerin ifadesine göre, ordu, askıya alınan anayasa üzerinde yapılması planlanan değişikliklerin 10 gün içinde tamamlanmasının ardından 2 ay içinde referanduma gidileceğini belirtti.

AFP, söz konusu görüşmenin, genç aktivistleri meşru bir muhalif unsur olarak görmeyen Mübarek rejimiyle Mısır ordusu arasındaki görüş farkını ortaya koyduğunu belirtti.

Mübarek’ten yönetimi devralan Muhammed Hüseyin Tantavi başkanlığındaki Yüksek Askeri Konsey, demokratik bir devletin kurulmasını sağlayacak sivil bir otoritenin seçilmesi için gereken şartların oluşturulması konusunda söz vermişti. Konsey ayrıca, 31 Ocak'ta Mübarek tarafından seçilen kabinenin devlet işlerini yürütmek için görevinin başında kalacağını açıklamıştı.



Polisten devrime destek yürüyüşü

Öte yandan başkent Kahire'de yüzlerce üniformalı ve sivil kıyafetli polis, devrime destek vermek için Tahrir Meydanı'nda yürüdü.

Görgü tanıkları, ellerinde Mısır bayrakları taşıyan polislerin, "Bizler ve halk biriz" sloganları attıklarını söyledi. Polisler, "devrim şehitlerini onore etmek istiyoruz" dediler.

Bu arada Tahrir Meydanı'nda kalan son göstericilerin, bu sabah askeri polis tarafından kuşatıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, kırmızı bereli askeri polisin, bu sabah meydanda kalan 20-30 kadar göstericiyi kuşattığını ve göstericilerden alanı terk etmelerini istediklerini söylediler.



