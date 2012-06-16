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Dünya

Mısır'da ordu birlikleri meclisi kuşattı

Mısır'da Anayasa Mahkemesi'nin seçimin yasalara aykırı olduğu açıklamasının ardından ordu meclisi kuşattı

16 Haziran 2012 15:30

Anayasa Mahkemesi'nin Müslüman Kardeşler ile El Nur Partisi'nin birinci ve ikinci sırada tamamladığı seçimin yasalara aykırı olduğuna karar vermesinin ardından ordu birlikleri meclis binasını kuşattı.

Kahire'deki BBC muhabiri, meclisin gelecek hafta toplanacağını, askerlerin vekillerin girişini mi yoksa çıkışını mı engellemeye çalıştığının netlik kazanmadığını söyledi.

BBC muhabiri, eli kulağında bir darbe olduğunu ancak her şeyin ordunun denetimindeki Yüksek Askeri Konsey'in kararıyla kesinleşeceğini belirtiyor.

Anayasa Mahkemesi dünkü kararında ayrıca eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in kadrosundan olan eski başbakan Ahmet Şefik'in de devlet başkanlığı seçimlerine katılmasının önünü açmıştı.


Mübarek döneminin hakimleri


Mısır'da Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri Mübarek döneminde atanmış isimlerden oluşuyor.

Dün akşamki karar sonrasında çok sayıda kişi Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Mahkeme, seçim yasasının, partilerin bağımsız adaylar için ayrılan koltuklar için de yarışabileceğine hükmettiğini belirtti.

Müslüman Kardeşlerin cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, bu zhafta sonu yapılacak seçimlerde rakibi eski Başbakan Ahmed Şefik'le yarışacak.

Mahkemenin kararı, yasama yetkisini eski Cumhrubaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından geçiş süresince yönetimi devralan Yüksek Askeri Konsey Birlikleri'ne veriyor.


İslamcı aday: Karara saygı gösterilmeli


Yüksek Askeri Konsey'in gücünü arttırmaya çalıştığı endişesi taşıyan kesimler, mahkemenin dün aldığı kararı, devrime karşı yapılmış "darbe" olarak değerlendirdi.

Geçen yıl yapılan genel seçimlerde parlamentonun yüzde 46'sını oluşturan Müslüman Kardeşler yazılı açıklamasında, mahkeme kararının Mısır'ı "Mübarek döneminden daha tehlikeli olabilecek çok zor günlere sürükleyebileceğini" söyledi.

Açıklamada, "İktidarın bir önceki dönemin sembollerinden birine verilmesiyle devrimin getirdiği tüm demokratik kazanımlar silinebilir" dendi.

Müslüman Kardeşlerin Cumhurbaşkanlığı adayı Muhammed Mursi, "Anayasa Mahkemesi'nin kararına, ve dolayısıyla devletin kurumlarına ve kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duyuyorum" dedi.


Tahrir Meydanı'nda protesto


Parlamento'da Müslüman Kardeşler'den sonra en çok koltuğa sahip olan Selefi El Nur Partisi, hüküm konusunda "seçmenlerin özgür iradesinin tamamen göz ardı edildiği" yorumunu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "demokratik geçişin geri dönüşü yoktur" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan Mısır Anayasa Mahkemesi Başkanı Faruk Sultan, "Seçimler anayasaya aykırı yapıldığı için mahkeme parlamentonun feshedilmesine karar verdi" dedi.

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