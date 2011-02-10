-MISIR'DA ORDU BİLDİRİ YAYIMLAYACAK KAHİRE (A.A) - 10.02.2011 - Mısır'da, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in derhal istifa etmesi başta olmak üzere 17 gündür başkentte protesto gösterilerini sürdüren muhaliflerin "tüm taleplerinin karşılanacağı" açıklandı. Ordu komutanlarından Hasan el Roveni, Kahire'deki Tahrir Meydanı'ndaki protestoculara yaptığı konuşmada, "istediğiniz her şey yerine getirilecek" dedi. CNN televizyonu, aynı zamanda başkomutan olan Mübarek'in başkomutanlığı, bu nedenle ordu komutanlığına devredebileceğini ileri sürdü. Güvenlik kaynakları da, Yüksek Askeri Konsey'in tüm gün toplantı halinde olduğunu belirttiler. Ordunun konuya ilişkin yakında bir bildiri yayımlayacağı kaydedildi. Mübarek'in de kısa bir süre içerisinde halka hitap edeceği kaydedildi. Mübarek'in görevini bırakabileceği haberlerini, iktidar partisi yetkilileri de teyit etti. -BBC: "MÜBAREK GÖREVİNİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAYABİLİR" İngiliz yayın kuruluşu BBC, "Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bugün bir açıklama yaparak görevini bırakacağını söyleyebileceğini" bildirdi. Mısır Başbakanı Ahmet Şefik'in BBC'ye verdiği bilgiye dayandırılan haberde, Mübarek'in "büyük ihtimalle" bugün bir açıklama yaparak, görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısına bırakacağını söyleyebileceği kaydedildi. BBC ayrıca, AFP'ye dayanarak, "Mübarek'in protestocuların isteklerini karşılayacağı" bilgisini aktarıyor.