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Spor

Mısır'da önümüzdeki sezon futbol yasaklandı

Mısır Futbol Federasyonu, 'Karar çok rahatsız edici. Sporcular ve futbol severler, bakanlık aleyhinde protesto gösterileri düzenleyebilir' açıklamasında bulundu

16 Temmuz 2012 16:16

Mısır İçişleri Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle 2012-2013 sezonunda futbol karşılaşmalarının yapılmayacağını bildirdi.

Bakanlığın kararı futbolcular arasında büyük tepkiye neden olurken, bazı futbolcular bakanlığı aldığı karardan vazgeçirmek için büyük çapta protesto gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı.

Mısır Futbol Federasyonu Basın Müdürü Azmi Mücahid AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Alınan karar çok rahatsız edici. Sporcular ve futbol severler, bakanlık aleyhinde protesto gösterileri düzenleyebilir” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın kararını ”facia” olarak nitelendiren Mücahid, sporcuların önümüzdeki günlerde bakanlık binası önünde protesto gösterisi düzenlemesinin hiç de uzak olmadığını bildirdi.

Mücahid, 2012-2013 futbol sezonunun iptal edilmesinin geçimlerini müsabakalardan elde eden 2. ve 3. lig oyuncularını ”zorbalık ve suç işlemeye” itebileceğini iddia ederek, acil durum komisyonu kurularak konuyla ilgili çözümler üretilmesini ve bunların önce İçişleri Bakanlığı’na, sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı’na sunulması gerektiğini söyledi.

FIFA yürütme kurulu üyesi Hani Ebu Ride ise kararı, ”rastgele ve gelişigüzel” alınmış bir karar olarak nitelendirdi. FIFA’nın Mısır aleyhine yaptırım karar alabileceğini dile getiren Ebu Ride, buna 2014 Brezilya Dünya Kupası eleme maçının Mısır dışında yapılmasını örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Mursi’nin acilen duruma müdahale etmesini isteyen Ebu Ride, ”Bu karar uygulanırsa Mısır futbolu ve güvenlik güçlerinin itibarı sarsılır. Müsabakaların futbol etkinliklerinin başlangıç tarihi olan 24 Ağustos’ta başlaması gerekiyor” dedi.

Sınır Muhafızları Spor Kulübü Teknik Direktörü Hilmi Tulan ise iptal kararının kesin olmadığını, karardan vazgeçileceğine inandığını belirterek, ”Herkes müsabakalar durduğu takdirde oluşabilecek milyarlarca dolarlık zararın farkında” diye konuştu.

Tulan, müsabakaların durması halinde çoğu spor kulübünün iflasın eşiğine geleceğini, sektörde çalışan ciddi bir kesimin de işsiz kalacağını vurguladı.

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