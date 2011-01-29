-MISIR'DA ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR KAHİRE (A.A) - 28.01.2011 - Mısır Meclis Başkanı, kısa bir süre içerisinde önemli bir açıklama yapılacağını bildirdi. Başkan Fethi Sorur, uydudan yayın yapan Mehvar TV kanalına telefonla yaptığı açıklamada, başka ayrıntı vermedi. Öte yandan ayaklanmanın olduğu kentlerden Süveyş'te bugün ölenlerin sayısının 13 olduğu açıklandı. Hastane kaynaklarına göre kentte yaralı sayısı da 75. Başkent Kahire'de ağırlıklı olmak üzere bugün yaralananların sayısının 1030'a yükseldiği kaydedildi.