Mısır'da on binlerce kişi şeriat için toplandı

Mısır'ın başkenti Kahire’de bu kez halk şeriat talebiyle sokaktaydı. Halk, yeni anayasanın şeriat kanunları temel alınarak yazılmasını istedi.



Mısır'ın başkenti Kahire’de bu kez halk şeriat talebiyle sokaktaydı.

On binlerce Mısırlı bir kez daha devrimin simgesi Tahrir Meydanı'nda buluştu.

Ancak bu gösteri diğerlerinden farklıydı. Kalabalık, şeriat talebini dile getirmek için sokaktaydı.

"Mısır müslüman bir ülkedir", "Şeriat istiyoruz " yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yeni anayasanın şeriat kanunları temel alınarak yazılmasını istedi.

Kahire'deki gösterinin , yeni anayasayla ilgili tartışmaların yoğunlaştığı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Zira, taslak metin üzerinde anlaşmazlık sürüyor.

Meclisteki aşırı dinci temsilciler, metnin şeriat kanunundan yola çıkılarak hazılanmasını istiyor. Liberallerse buna karşı çıkıyor.