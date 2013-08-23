Mısır’da öldürülen Esma’nın babası tutuklandı

Mısır'daki Müslüman Kardeşler teşkilatı liderlerine yönelik gözaltılar sürüyor. Mısır 'da öldürülen Esma'nın babası İhvan yöneticisi Muhammed Biltaci geçici yönetim tarafından tutuklandı. Kızı Esma ordu güçleri tarafından öldürülen baba Muhammed Biltaci tabutun başında ağlamıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, İhvan yöneticilerinden Ahmed Ebu Bereke ve Hasan el-Bernes ile Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) milletvekillerinden Fethi Şihab'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, emniyet güçlerinin soruşturma gereği haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin takibine devam edeceği kaydedildi.

Mısır güvenlik güçlerinin İhvan kadrolarına yönelik gözaltı operasyonları başkent Kahire dışındaki bölgelerde de devam ediyor.