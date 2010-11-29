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Dünya

MISIR'DA OLAYLI GENEL SEÇİMLER KAHİRE (A.A)

29 Kasım 2010 00:59

-MISIR'DA OLAYLI GENEL SEÇİMLER KAHİRE (A.A) - 28.11.2010 - Mısır'da bugün yapılan genel seçimlerinin ilk turu olaylı geçti. Ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan çatışmalarda, bazı kaynaklara göre 2, bazılarına göre ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.  Mısır medyasında yer alan haberlere göre başkent Kahire'nin Matariya bölgesinde bağımsız aday Seyyid Ebu Amr'ın oğlu Muhammed Ebu Amr, El Ariş kentinde de iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi destekçisi Hüseyin Salama Zeri öldürüldü. Bazı kaynaklar, Münifiye kentinde de bir kişinin öldürüldüğünü duyurdular fakat bu bilgi henüz resmi kaynaklarca doğrulanmazken ülke genelinde çıkan olaylarda onlarca kişininde yaralandığı kaydedildi.  Gün boyunca iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi (NDP) ile Müslüman Kardeşler örgütü üyeleri arasında ülke genelinde çatışmalar yaşandı. Kana kentinde polis, Müslüman Kardeşler örgütü üyelerini dağıtmak için biber gazı kullanırken, İskenderiye ve Kafrı Şeyh kentlerindeki seçim merkezlerinde, örgüt üyeleri ile polis arasındaki çatışmaların aralıklarla devam ettiği belirtildi.  Mısır polisinin, olaylarla ilgisi bulundukları belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldığı ifade edilirken oy sayım işleminin yapıldığı merkezlerde gerginliğin devam ettiği öğrenildi.

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