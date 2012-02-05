Mısır'da olaylar bitmiyor: 12 kişi öldü

T24 - Mısır'ın Port Said kentindeki futbol karşılaşmasında çıkan ve 74 kişinin ölümüne yol açan olaylar sonrasında ülke genelinde çatışmalar devam ediyor. Port Said olaylarının akabinde yaşanan şiddet olaylarında şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 3 bine yakın gösterici ile polis yaralandı.



Şubat ayının ilk günü, Mısır'ın Port Said kentinde bir futbol karşılaşmasında çıkan ve 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayların ardından, ülke genelinde güvenlik kuvvetleriyle protestocular arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.



Mısır genelinde Port Said olaylarının akabinde baş gösteren şiddet olaylarında şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 3 bine yakın gösterici ile polis yaralandı.



Başkent Kahire'nin ünlü Tahrir Meydanı yakınlarındaki Muhammed Mahmud, Felaki ve Meclis El Şabi caddelerinde çoğunluğunu Sol, Liberal ve Laik kesimlerin oluşturduğu muhaliflerle futbol takımlarının taraftarları, polis ile çatışmaya devam ediyor. Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan çatışmalar Kahire, Port Said, Süveyş ve İsmailiye'de halen sürüyor.

"Olaylarda Mübarek ailesinin parmağı olabilir"



Bazı basın yayın organları, Port Said'de çıkan olaylarda “Mübarek ailesine yakın bir ismin parmağı olduğunu” ileri sürdü.



Bağımsız Yovm El Seba Gazetesi ise Mübarek'in, kapatılan partisi NDP'ye üye ve Mübarek'in eşi Suzan Mübarek'e yakın bir ismin kısa bir süre önce, Port Said Stadyumu'nun müdürü ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.



Port Said olaylarıyla ilgili Halk Meclisi'nin kurduğu Gerçekleri Araştırma Komisyonu ise olayların aydınlatılması için çalışmalarına başladı.

Öğrencilerden "sivil itaatsizlik" çağrısı



Mısır'ın resmi ajansı MENA, olaylarda İçişleri Bakanlığı Merkezi Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Polis General Ahmet Muhtar'ın, protestocular ile polis arasında çıkan çatışmada gözünden yaralandığını ve sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu. General Ahmet Muhtar'ın nasıl yaralandığına dair detaya yer vermeyen MENA, Muhtar'ın polis hastanesinde tedavi gördüğünü açıkladı.



Mısır İçişleri Bakanlığı ise, resmi Facebook hesabında, olaylar sırasında ayaklarına ve boyununa av tüfeği saçması isabet ederek yaralanan askerlerin görüntülerini yayınladı. İçişleri Bakanlığı yaralı askerlerin, protestocular tarafından vurulduğunu ileri sürdü.



Üniversite öğrencileriyle bir grup aktivitist, sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile 11 Şubat günü, askeri yönetime karşı “sivil itaatsizlik” başlatılması çağrısında bulundu.



11 Şubat 2011'de Hüsnü Mübarek, tüm görevlerini orduya devrederek istifa etmişti. Mübarek'in istifasının yıl dönümünde, askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik isteyen üniversite öğrencileri, Mübarek gibi Tantavi'yi de istifaya zorlayacaklarına inanıyorlar.

Musa: Seçim tarihi öne alınsın



Arap Birliği eski Genel Sekreteri ve cumhurbaşkanı adayı Amr Musa ise ülkenin çıkarı için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin planlanan tarihten önceye alınarak Nisan ayı bitmeden gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.



Musa, askeri yönetimin güç devrini gerçekleştirmesi gerektiğini ifade ederek, Mısır'ın görülmemiş ve zor bir dönemden geçtiğini belirtti. Mısır'daki son durumu “Korkunç” olarak nitelendiren Musa, ülkenin içinden geçtiği zor siyasi koşullara dikkati çekti.



İktidardaki Yüksek Askeri Konsey tarafından kurulan sivillerden oluşan Danışma Kurulu'da, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin daha önce belirlendiği tarihte, yani Haziran ayında değil, daha önce yapılmasının ülke için yararlı olacağını açıkladı. Yüksek Askeri Konsey Danışma Kurulu'na göre, adaylık başvuruları öne alınarak seçimler planlan tarihten daha önce gerçekleşebilir.

Olaylar hız kesmeden devam ediyor



Mısır'da protestocular ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmalar dışında da şiddet olaylarında da Port Said'de yaşanan katliamın hemen ardından genel bir tırmanış gözleniyor.



İsmailiye kentine bağlı Ebu Suveyr ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda, 2 polis memuru hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı. Görgü tanıkları, silahlı 15 kadar Bedevi aşireti mensubunun arazi araçları ile gelerek karakola saldırı düzenlediklerini söylediler.



Başkent Kahire yakınlarındaki El Merg ve Dokki bölgelerinde silahlı kişiler, karakollara saldırı düzenledi. El Merg'de, bazı tutuklular, silahlı kişiler tarafından karakoldan çıkarılarak serbest bırakıldı.



Sina yarımadasında Bedevi aşiretleri, son 4 gün içerisinde 25 Çinli ile iki ABD vatandaşını rehin aldıktan sonra serbest bıraktı.



Mısır'ın çeşitli bölgelerinde son beş günde üç ayrı banka ile iki büyük şirket silahlı ve maskeli kişiler tarafından soyulmak istendi.



