Mısır'da olağanüstü hâl uzatıldı; AP sona erdirilmesi için çağrıda bulundu

Mısır'da geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur, olağanüstü hâlin ülkenin tamamında 2 ay uzatılmasına karar verdi. Bu arada Avrupa Parlamentosu, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi dahil tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması ve ülkedeki olağanüstü hâlin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafından hazırlanan karar tasarısı, bugün genel kurulda tartışılarak kabul edildi.

Genel kurulda el kaldırılarak yapılan oylama sonucu kabul edilen kararda, bu ülkede şiddet ve terör faaliyetlerine son verilmesi istendi. Kararda, Mısır'da esaslı bir siyasi geçiş süreci için gerekli şartların oluşturulması çağrısında bulunuldu.

Rabaa ve Nahda'da oturma eylemleri yapanlara yönelik orantısız güç kullanımının eleştirildiği kararda, Müslüman Kardeşler Örgütü'nün geniş halk kesimden gelen şiddet olaylarını durdurmada başarısız kaldığı yorumu yapıldı.

Kararda, ordunun siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşların güvenliğini sağlama konusunda sorumluluğu olduğu vurgulandı ve son saldırılarla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma başlatılması istendi.

Mısır'da iktidarın özgür bir şekilde seçilmiş sivil yönetime en kısa zamanda devredilmesi istenen kararda, bu ülkede en kısa zamanda özgür seçimlerin düzenlenmesi çağrısı yapıldı. Kararda, bu seçimlere bütün siyasi aktörlerin ve partilerin özgürce katılmasına olanak sağlanması gerektiği vurgulandı ve siyasi kişi ve partilerin yasaklanmasının sadece radikal uçları güçlendireceği yorumu yapıldı.

Yeni anayasanın temel hak ve özgürlükleri garanti altına alması çağrısında bulunan kararda, yeni anayasanın aralarında Hristiyan Kıpti azınlık da olmak üzere bütün dini azınlıkların ve vatandaşların hak ve özgürlükleri ile medya özgürlüğünü garanti altına alması istendi.