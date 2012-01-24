-Mısır'da olağanüstü hal kaldırılıyor KAHİRE (A.A) - 24.01.2012 - Mısır'daki askeri idarenin lideri Hüseyin Tantavi, ülkede yıllardır yürürlükte olan olağanüstü halin yarın kaldırılacağını bildirdi. Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi televizyonda yaptığı açıklamada, Ekim 1981'de ilan edilen olağanüstü halin, şiddet suçlarıyla mücadele durumu haricinde yarın tüm ülkede kaldırılacağını belirtti. Mısır'daki insan hakları örgütleri ile birçok siyasi hareket ısrarla Enver Sedat'ın öldürülmesinden sonra ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasını istiyordu.