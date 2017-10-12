Mısır'da OHAL 3 ay uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, ülkede Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasını 3 ay uzattı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, "Ülkedeki ciddi güvenlik durumu göz önüne alınarak yarın sabah saat 01:00'den itibaren ülke genelinde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre kararnamede, Cumhurbaşkanı Sisi'nin silahlı kuvvetlere ve polise teröre karşı koyma, finansmanını engelleme, can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verdiği kaydedildi.

Ülkede 6 aydan beri uygulanan Olağanüstü Hal'in uzatılması olarak kabul edilen bu kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde 9 Nisan'da düzenlenen, IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.