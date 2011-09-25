-Mısır'da öğretmenlerden protesto gösterisi KAHİRE (A.A) - 24.09.2011 - Mısır'da okulların açıldığı günden itibaren çalışma koşullarının iyileştirilmesi için greve başlayan öğretmenler, başkent Kahire'de protesto gösterisi düzenledi. Mısır Bağımsız Öğretmen Sendikası'nın, 18 Kasım'da yaptığı genel grev çağrısına uyan binlerce öğretmen, meclis, başbakanlık ve bakanlar kurulu binalarının bulunduğu Meclis El Şahabi Caddesi'ni trafiğe kapatarak gösteri yaptı. Mısır'da ilk ve orta dereceli okullar 17-18 Kasım tarihlerinde yeni eğitim-öğretim yılına başlamıştı. Eğitim yılı başlamadan önce Mısır Milli Eğitim Bakanlığı'na taleplerini içeren bir mektup gönderen Bağımsız Öğretmen Sendikası, öğretmenlerin ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesi, sınav değerlendirme ve kontrol ücretlerinin artırılması, eğitim fakültelerini bitirenlerin yeterlilik sınavı olmaksızın öğretmen olarak atanması, eğitim yöntemlerinin modernize edilmesi, ders kitaplarının güncelleştirilmesi ve bütçeden eğitime ayrılan payın yükseltilmesi gibi taleplerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ahmet Celalaleddin Musa ise öğretmenlerin isteklerinin makul olmadığını savunarak, söz konusu taleplerin yerine getirilmeyeceğini açıkladı. Bugün meclis binası ve bakanlar kurulunun da yer aldığı Meclis El Şahabi Caddesi'nde gösteri yapan binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanı'nın istifasını istedi. Bakan aleyhine slogan atan öğretmenler, çevre yolları da trafiğe kapadı. Zor durumda olduklarını aktaran grevci öğretmenler, ''10 yıllık öğretmeniz ve 600 cüneyh (150 lira) maaş alıyoruz. Maaşın yarısı kiraya gidiyor ve biz perişanız. Elbise dahi alamıyoruz. Öğrencilerimizin gözünde değerimiz yok. Öğrencilerimiz bize olan saygılarını yitirdi. Yaşam ve çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini istiyoruz'' dedi. Bağımsız Öğretmenler Sendikası, talepleri yerine getirilinceye kadar grevin süreceği uyarısında bulunurken, 1 milyon 800 bin öğretmenin bulunduğu Mısır'da greve katılım oranının ülke genelinde yüzde 80'ne ulaştığını ileri sürdü. Öte yandan, Mısır Milli Eğitim Bakanlığı, greve katılımın yüzde 6 düzeyinde kaldığını iddia ediyor. Mısır medyası da öğretmenlerin grevinden dolayı ülke genelinde eğitimin adeta felç olduğunu yazdı.