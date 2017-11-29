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Dünya

Mısır'da öğrenciler cami saldırısını yeniden canlandırdı, saldırganlar Türk bayrakları taşıdı

Paylaşılan fotoğrafta, cami saldırısının yeniden canlandırılmasını çok sayıda öğrencinin izlediği görülüyor

29 Kasım 2017 15:39

Çeviri - Gonca Tokyol

Mısır’da bir okulda, cuma günü meydana gelen ve 27’si çocuk 305 kişinin hayatını kaybettiği saldırı öğrenciler tarafından yeniden canlandırıldı. Saldırgan rolündeki öğrenciler, İsrail, Türkiye, Katar ve İran bayrakları taşıdı.

 

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