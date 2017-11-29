Dünya
Mısır'da öğrenciler cami saldırısını yeniden canlandırdı, saldırganlar Türk bayrakları taşıdı
Paylaşılan fotoğrafta, cami saldırısının yeniden canlandırılmasını çok sayıda öğrencinin izlediği görülüyor
Çeviri - Gonca Tokyol
Mısır’da bir okulda, cuma günü meydana gelen ve 27’si çocuk 305 kişinin hayatını kaybettiği saldırı öğrenciler tarafından yeniden canlandırıldı. Saldırgan rolündeki öğrenciler, İsrail, Türkiye, Katar ve İran bayrakları taşıdı.
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