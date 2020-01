Mısır'da öğrenciler cami saldırısını yeniden canlandırdı, saldırganlar Türk bayrakları taşıdı

Çeviri - Gonca Tokyol

Mısır’da bir okulda, cuma günü meydana gelen ve 27’si çocuk 305 kişinin hayatını kaybettiği saldırı öğrenciler tarafından yeniden canlandırıldı. Saldırgan rolündeki öğrenciler, İsrail, Türkiye, Katar ve İran bayrakları taşıdı.

A school in #Egypt recreated the Radwah Mosque massacre with "attackers" waving flags of Qatar, Turkey, and Iran pic.twitter.com/npZrK67hfb