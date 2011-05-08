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Dünya

Mısır'da Müslümanlar'la Hristiyanlar çatıştı: 10 ölü 74 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü, 74 kişi yaralandı.

08 Mayıs 2011 03:00

T24 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü, 74 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili tutuklanan 190 kişi askeri mahkemede yargılanacak.


Mısır resmi haber ajansı MENA'ya açıklamada bulunan Giza Sağlık Müdürü Abdul Halim El Bahari, çatışmalarda 10 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını söyledi.

Resmi Nil televizyonu ise konu ile ilgili haberinde, yaralı sayısının 74'den fazla olabileceğini duyurdu, ancak kaynağını belirtmedi.

Nil televizyonunun canlı yayınına bağlanan Giza Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İmbaba semtindeki çatışmanın, Müslüman oldutan sonra rahip eşi tarafından alıkonulduğu ileri sürülen bir kadın için Saint Mina Kilisesi önünde gösteri yapan Selefi gruplar ile Hristiyanlar arasındaki sözlü tartışmadan dolayı çıktığını bildirdiler.

Mısır hükümeti, çatışmaların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk etti.

Görgü tanıkları, bölgede gerginliğin sürdüğünü, Mısır ordusunun çatışmaları kısmen kontrol altına alarak çatışmalara katıldıkları ileri sürülen bazı kişileri gözaltına aldığını kaydettiler.

İmbaba mahallesini savaş alanına çeviren çatışmalar ocak ayından bu yana ülkede yaşanan en büyük gerilim.

1 Ocak günü Mısır'ın İskenderiye kentinde Kıpti Azizler Kilisesine düzenlene saldırıda 21 kişi ölmüş, 80 kişi de yaralanmıştı.

Şimdi yüzde onu Hıristiyan olan Mısır'da, Mübarek'in devrilmesinden sonra yönetimi devralan ordu için son yaşanan gerilim sınav niteliğinde.

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