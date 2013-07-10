T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in liderleri hakkında tutuklama kararı

Savcılık Müslüman Kardeşler'in lideri Muhammed Bedii'ye 'şiddeti körüklemek' iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Bedii'nin yardımcısı Mahmud İzzet ve lider isimlerden İssam el Aryan'ın da tutuklanması istenilenler arasında

10 Temmuz 2013 18:15

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Muhammed Bedii, Devrim Muhafızları Karargahı'nın önünde yaşanan ve 50'den fazla kişinin ölümü, yüzlerce kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarda "şiddeti körüklemek"le suçlandı. Savcılık ayrıca aralarında Bedii’nin yardımcısı Mahmud İzzet ile Müslüman Kardeşler’in önde gelen isimlerinden İssam el Eryan ile Muhammed el Beltagi’nin de bulunduğu 10 kişi için tutuklama kararı çıkardı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Müslüman Kardeşler sözcüsü Cihad el Haddad, henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirterek, söz konusu suçlamaların Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığının iadesini isteyen direnişi kırmak için atılmış bir adım olduğunu belirtti. El Haddad, Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, Adeviye Meydanı’ndaki gösterilere atıfla "Bunlar polis devletinin Rabia’daki protestoyu dağıtma çabasından başka bir şey değil" dedi. Sözcü, bazı aranan liderlerin halihazırda protestoda olduğunu da söyledi.

 

50'den fazla kişi öldü

 

Mısır’da önceki gün yaşanan olaylarda polis ve ordu Devrim Muhafızları Karargahı’nın önünde toplanan Mursi yanlılarına ateş açmıştı. Mısır sağlık bakanlığı’nın açıklamasına göre olaylar sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybederken 430’dan fazla kişi de yaralandı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise "silahlı bir grubun" karargaha saldırması üzerine göstericilere müdahale edildiği belirtildi. Daha sonra yapılan açıklamada da çıkan kargaşada bir subayın hayatını kaybettiği 42 askerin ise yaralandığı vurgulandı.

 

'Mursi gizli ve güvenli bir yerde'

 

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Bedr Abduletti, Muhammed Mursi'nin darbeden sonra şu an güvenli bir yerde olduğunu, kendisine henüz bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı.

Abduletti, "Mursi güvenliği için gizli ve güvenli bir yerde bulunuyor. Kendisine saygılı ve itibarlı bir şekilde davranılıyor. Şu ana kadar kendisine henüz bir suçlama yöneltilmiş değil" diye konuştu.

ETİKETLER

mısıraskeri darbemüslüman kardeşlermuhammed bediişiddeti körüklemektutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24