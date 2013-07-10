Mısır'da Müslüman Kardeşler'in liderleri hakkında tutuklama kararı

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Muhammed Bedii, Devrim Muhafızları Karargahı'nın önünde yaşanan ve 50'den fazla kişinin ölümü, yüzlerce kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarda "şiddeti körüklemek"le suçlandı. Savcılık ayrıca aralarında Bedii’nin yardımcısı Mahmud İzzet ile Müslüman Kardeşler’in önde gelen isimlerinden İssam el Eryan ile Muhammed el Beltagi’nin de bulunduğu 10 kişi için tutuklama kararı çıkardı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Müslüman Kardeşler sözcüsü Cihad el Haddad, henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirterek, söz konusu suçlamaların Muhammed Mursi’nin cumhurbaşkanlığının iadesini isteyen direnişi kırmak için atılmış bir adım olduğunu belirtti. El Haddad, Reuters’a telefonla yaptığı açıklamada, Adeviye Meydanı’ndaki gösterilere atıfla "Bunlar polis devletinin Rabia’daki protestoyu dağıtma çabasından başka bir şey değil" dedi. Sözcü, bazı aranan liderlerin halihazırda protestoda olduğunu da söyledi.

50'den fazla kişi öldü

Mısır’da önceki gün yaşanan olaylarda polis ve ordu Devrim Muhafızları Karargahı’nın önünde toplanan Mursi yanlılarına ateş açmıştı. Mısır sağlık bakanlığı’nın açıklamasına göre olaylar sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybederken 430’dan fazla kişi de yaralandı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada ise "silahlı bir grubun" karargaha saldırması üzerine göstericilere müdahale edildiği belirtildi. Daha sonra yapılan açıklamada da çıkan kargaşada bir subayın hayatını kaybettiği 42 askerin ise yaralandığı vurgulandı.

'Mursi gizli ve güvenli bir yerde'

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Bedr Abduletti, Muhammed Mursi'nin darbeden sonra şu an güvenli bir yerde olduğunu, kendisine henüz bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı.

Abduletti, "Mursi güvenliği için gizli ve güvenli bir yerde bulunuyor. Kendisine saygılı ve itibarlı bir şekilde davranılıyor. Şu ana kadar kendisine henüz bir suçlama yöneltilmiş değil" diye konuştu.