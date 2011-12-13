-Mısır'da Müslüman Kardeşler'e batılı diplomatlardan ziyaret KAHİRE (A.A) - 13.12.2011 - Mısır'da 30 yıllık Mübarek rejimi boyunca yasaklı olan ve faaliyetlerine sınırlı izin verilen Müslüman Kardeşler Örgütü, yoğun bir batılı ziyaretçi trafiği yaşıyor. Mübarek döneminde Müslüman Kardeşler ile doğrudan iletişim kurmaktan çekinen birçok ülke, bu günlerde diplomatlarını görüşmelerde bulunmak üzere, Müslüman Kardeşler Örgütü ve örgütün siyasi kanadı konumundaki Hürriyet ve Adalet Partisi'ne gönderiyor. Mübarek döneminde Müslüman Kardeşler örgütüne mesafeli duran ABD, Hürriyet ve Adalet Partisi ile görüşen batılı ülkelerden birisi. Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Muhammed Mursi, ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör John Kerry ve ABD'nin Kahire Büyükelçisi Anne Patterson'u parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmede, Hürriyet ve Adalet Partisi yetkilileri ile ABD heyeti arasında başta parlamento seçimleri olmak üzere ülkedeki genel gelişmeler konuşuldu. İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi James Watt, Hürriyet ve Adalet Partisi'ni ziyaret ederek, ülkesinin Mısır'da seçim ile gelmiş her hükümetle ilişki kuracağını söyledi. İngiltere'nin Mısır ile ilişkilerine önem verdiğini belirten Watt, Mısır ekonomisine ve ülkede yolsuzluğa karşı yapılacak mücadeleye destek vereceklerini ifade etti. İspanya'nın Kahire Büyükelçisi Fidel Sendegorta ile Polonya'nın Kahire Büyükelçisi Piotr Puchta da Hürriyet ve Adalet Partisi'ni ziyaret eden batılı misyon şefleri arasında. Mısır'da, Halk Meclisi seçimlerinin ilk aşamasında Hürriyet ve Adalet Partisi'nin yüzde 36.6 oy alarak başarı yakalamasının batılı ziyaretçi trafiğini arttırdığı görüşü ağır basarken, Fransa ve Avustralya'nın Kahire büyükelçileri ile Danimarka heyeti Hürriyet ve Adalet Partisi'ne seçim öncesi ziyarette bulunmuşlardı. Hindistan ve Umman, seçimler öncesinde diplomatlarını Hürriyet ve Adalet Partisi'ni gönderen ilk Asya ülkeleri olurken, partinin bir yetkilisi, birçok ülkeden diplomatlar ile dış ilişkiler heyetlerinin Genel Başkan Muhammed Mursi ve Genel Sekreter Saad Katatni ile görüşebilmek üzere randevu talep ettiklerini söyledi.