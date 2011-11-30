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Dünya

Mısır'da Müslüman Kardeşler önde KAHİRE (A.A)

30 Kasım 2011 16:47

-Mısır'da Müslüman Kardeşler önde KAHİRE (A.A) - 30.11.2011 - Mısır'da pazartesi günü başlayan genel seçimlerin ilk turunu Müslüman Kardeşler'in önde götürdüğü bildirildi. Oy sayımını denetleyen yargıçlar, ilk kısmi sonuçların Müslüman Kardeşler'in Hüsnü Mübarek'in yönetiminin devrilmesinden sonra yapılan ilk seçimlerde en güçlü çıkışı yapacağını gösterdiğini belirtti. Yargıçlar, ancak pek çok yerde daha sertlik yanlısı İslami grupların ve liberal-laik ittifakın çetin rekabetinin bulunduğunu da kaydetti. Müslüman Kardeşler'in ülkenin başkenti Kahire, ikinci büyük kenti İskenderiye, Luksor, Port Said, Süveyş ve Kafr El Şeyh'te oyların büyük bölümünü aldığı bildirildi. Müslüman Kardeşler'i aşırı muhafazakar İslami Selefçilerin Nur Partisiyle liberal-laik partilerin oluşturduğu Mısır Bloku'nun izlediği belirtildi. Mısır'da Halkın Meclisi'nin 498 üyesi için seçimler üç turda tamamlanacak. Her tur iki gün sürecek. Ülkede önceki gün ve dün 27 vilayetten 9'unda oy kullanıldı.

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