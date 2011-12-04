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Dünya

Mısır'da Müslüman Kardeşler kaygısı

Mısır'da, devrim sonrası ilk seçimlerin galibi olan Müslüman Kardeşler, kamouyunda oluşan kaygıları

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Mısır'da, devrim sonrası ilk seçimlerin galibi olan Müslüman Kardeşler, kamouyunda oluşan kaygıları gidermeye çalışıyor. Örgüt, insan hakları ve bireysel özgürlüklere saygılı olduklarını önceliklerinin ise ekonomi olduğunu vurguladı. 

Mısır'da, Mübarek dönemi sonrası yapılan parlamento seçimlerinin ilk turundan galip çıkan Müslüman Kardeşler, zafer karşısında oluşan endişeleri yatıştırmaya çalışıyor. 

Müslümanlar Kardeşler'in önde gelen isimlerinden İsam el Eryen, şeriatı Mısır halkına dayatmayı planlamadıklarını söyledi

"Biz şeriatın temel prensiplerini, insan hakları ve bireysel özgürlüklere saygılı bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz" diyen Eryen, tüm Mısırlılar’ın din ve hayat seçimlerine saygı duyduklarının altını çizdi.

Eryen'in bu açıklamaları, Müslüman Kardeşler'in, aşırı muhafazakar selefilerin oluşturduğu Nur Partisi’yle arasına mesafe koyduğu şeklinde yorumlandı. Amaçlarının Mısır’ı bir İslami devlete dönüştürmek olmadığını söyleyen Eryen, Müslüman Kardeşler olarak önceliklerinin ekonomiyi düzeltmek ve Mısırlıların yaşam koşullarını iyileştirmek olduğunu vurguladı.


Hristiyanlar kaygılı

Geçen haftaki seçimlerde, birinci sırada yeralan Müslüman Kardeşlerler ile ikinci sıradaki Selefiler, oyların yüzde 65'ini elde etmiş durumda. Selefiler, Suudi tarzı İslam'ın katı yorumunu benimsiyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan Hristiyanlar, İslamcıların iktidara gelmesinden çekiniyor. Ülkede parlamento seçimlerinin ikinci turu bu ay içinde, üçüncü turu ise ocak ayında gerçekleştirilecek.


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