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Dünya

MISIR'DA MÜSLÜMAN

17 Kasım 2010 09:42

-MISIR'DA MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN GERGİNLİĞİ  KAHİRE (A.A) - 17.11.2010 - Mısır'ın Kana iline bağlı El Navahid köyünde, Hristiyan bir erkek ile Müslüman bir kızın aşk yaşadığına dair ortaya atılan iddiaların ardından, köyde yaşayan Müslümanların, Hristiyanlar'a ait 5 ev, 1 dükkan ve 1 iş merkezini yaktıkları bildirildi.  Mısır medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu aşk iddiaları üzerine El Nevahid köyünde Müslüman köylülerin, Hristiyanlar'a ait ev ve iş yerlerini yaktıkları ifade edildi. Polis yetkilileri, olayda can kaybının yaşanmadığını, saldırıya karıştıkları ileri sürülen çok sayıda köylünün ise gözaltına alındığını söyledi. Bölgede Müslüman-Hristiyan gerginliğinin hala devam ettiğini belirten yetkililer, El Nevahid köyüne çok sayıda asker ve polis sevk edildiğini açıkladılar. 85 milyonluk Mısır nüfusunun Hristiyanlar yüzde 10 ile 15'ini oluşturuyor. Ülkede zaman zaman adli veya siyasi olaylardan dolayı Müslüman-Hristiyan gerginliği yaşanıyor.

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