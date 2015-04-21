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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'da Mursi davasında karar açıklanıyor

Mısır'da ordu tarafından iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra hakkında birçok dava açılan devrik devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bir mahkemesinde sona gelindi.

21 Nisan 2015 14:26


Muhammed Mursi, 2012 yılında aleyhinde protesto gösterisi düzenleyenlerin öldürülmesi için talimat vermekle suçlanıyor.

Mursi hakkında 2013 yılında asker tarafından görevden el çektirildikten sonra birçok dava açıldı. Mısır eski lideri bu davaların birçoğunda idam talebiyle yargılanıyor.

Mursi'nin idamla yargılandığı diğer davalar

Devrik devlet başkanı yabancı güçler adına casusluk yapmak ve cezaevinden firar gibi çeşitli suçlardan yargılanıyor. Bu davalara ilişkin kararların önümüzdeki ay açıklanması bekleniyor.

Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler taraftarı bin 400'den fazla kişi öldürüldü. 15 binden fazla Müslüman Kardeşler mensubu tutuklandı. Yüzlerce kişinin yargılandığı davalar uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor. Müslüman Kardeşler yöneticisi birçok kişiye idam cezası verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırMuhammed MursiMursiMüslüman KardeşlerKardeşlerDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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