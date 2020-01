-Mısır'da muhalifler Tahrir meydanında KAHİRE (A.A) - 03.02.2012 - Mısır'ın Port Said kentindeki futbol maçından sonra çıkan olaylardan askeri yönetimi sorumlu tutan muhalifler, bugün başkent Kahire'deki Tahrir meydanında toplandılar. Ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye, olayların çıkığı Port Said ve Süveyş kentlerinde de askeri yönetim aleyhine gösteriler düzenleniyor. Tahrir Meydanı'nda bulunan ve sayıları 7-8 bine ulaşan göstericiler, askeri yönetimin görevini sivillere devrederek çekilmesini istiyor. Bu arada olayların çıktığı Port Said stadyumundan canını zor kurtaran El Ehli futbolcularının bazıları, bir daha futbol oynamayacaklarını açıkladılar. Bu futbolcuların başında Mısırlı ünlü oyuncu Muhammed Ebu Treika geliyor. El Ehli kulübünün Portekizli teknik yönetimi de bir dilekçeyle kulüp yönetimine başvurarak sözleşmelerinin feshedilmesini, ülkelerine dönmek istediklerini belirttiler. Başkent Kahire'deki birçok futbol kulübünün taraftarı büyük bir yürüyüş için halkı Tahrir meydanına davet etti.