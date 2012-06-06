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Dünya

Muhalifler, 'milyonluk' gösteri için Tahrir Meydanı'nda toplandı

Öğlen saatlerinde sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ülkede, havanın kararmasıyla birlikte Tahrir Meydanı'ndaki kalabalık hızla arttı

06 Haziran 2012 02:45

Mısır'da mahkemenin Hüsnü Mübarek hakkında müebbet cezasını vermesinin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen Tahrir Meydanı durulmuyor.

Eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e verilen müebbet (25 yıl) hapis cezasını hafif bulan ve Mübarek ile oğullarının yeniden yargılanmasını isteyen muhalifler, ülke genelinde meydanlara inerek gösteri yaptı.
 
iktidarda bulunan askeri yönetimi zorlayarak Mübarek'in yeniden yargılanmasını sağlamaya çalışan göstericiler, Mübarek rejiminin son başbakanı Ahmet Şefik'e siyasi kanunun uygulanmasını istiyor.
 
Gösterileri başta Müslüman Kardeşler olmak üzere birçok siyasi grup ve hareket destekliyor.
 
Yüksek Askeri Konsey, Mübarek'in yargılanma süreci ve mahkemeden çıkan cezayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
 

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