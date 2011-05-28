-MISIR'DA MUHALİFLER İCRAAT İSTİYOR KAHİRE (A.A) - 27.05.2011 - Mısır'da bazı muhalif gruplar, Tahrir Meydanı'nda yaptıkları protesto gösterisi ile ülkedeki askeri yönetimden demokratik reformlar konusunda esaslı icraatlar yapmasını istedi. Sabah saatlerinden itibaren Tahrir Meydanı'nı dolduran Kifaye (Yeter) Hareketi ile Gençlik Koalisyonun başı çektiği çok sayıdaki gençlik örgütünün üyesi, Mısır Yüksek Askeri Konseyi'nden demokratikleşmek için hızlı ve kararlı reformlar yapmasını ve ülkedeki genel seçimlerin ertelenmesini talep ettiler. "Devrime devam, Mısır'da devrim henüz bitmedi" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, bu günün "2. Öfke Günü" olduğunu hatırlatarak, Mübarek dönemi bürokratlarının tamamının görevden alınmasını istediler. Meydanda yaptıkları konuşmalarda, "Demokratik reformlar gerçekleştirilmez ve bu yönde adımlar atılmaz ise 2. Tahrir Devrimi yaparız veya 25 Ocak tarihinde yaptığımız devrime devam ederiz" diye konuştular. Göstericiler, Mübarek'in hızlı bir şekilde yargılanmasını da isteyerek, olaylar sırasında hayatını kaybeden birçok protestocunun katillerinin halen bulunamadığını ileri sürdüler. Gösteriler, Müslüman Kardeşler Örgütü ile Selefiler tarafından desteklenmedi. Mısır ordusu daha önce yaptığı açıklamada gösterilere müdahale edilmeyeceğini açıklamıştı. Ülkedeki Hristiyan Müslüman çatışmasını da protesto eden göstericiler, birlik mesajı verirdiler.