Mısır'da muhalefet boykot yerine 'hayır' diyor

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yargı denetimi dışında yetkiler tanıyan kararnameyi ve İslamcıların ağırlıkta olduğu meclis tarafından hazırlanan anayasa taslağının referanduma sunulmasını günlerdir protesto eden muhalefet gruplarının, referandumu boykot edebileceği söyleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre,Mursi, tepkilerin yoğunlaşması üzerine kararnameyi iptal etmiş, ancak referandumun güvenlice yapılması için orduyu göreve çağırmıştı. Askeri yetkililerin tarafları uzlaştırma amacıyla bugün düzenlemesi planlanan toplantı ise ertelendi.

Mursi karşıtı protestolarda önce çıkan Ulusal Kurtuluş Cephesi vatandaşlara, Cumartesi günü yapılacak referanduma katılma çağrısı yaptı.

AFP'nin aktardığı bildiride, "Vatandaşları, anayasa referandumunda 'hayır' oyu kullanmaya çağırıyoruz" denildi.

Kahire'deki BBC muhabiri Jon Leyne, muhalefetin öne sürdüğü 'uluslararası gözlemciler' şartının yerine getirilebileceğinin şüpheli olduğunu söylüyor.

Ülke genelindeki tüm sandıklarda görev alabilecek kadar yargıç olup olmadığı da meçhul.

Ancak başlıca yargıç örgütlerinden biri, yargıçların yüzde 90'ının oylama sürecine katılmayı reddettiğini söylüyor.

Muhalefetin öne sürdüğü diğer iki şart ise güvenliğin yeterlice sağlanması, sonuçların ayrıntılı olarak açıklanması ve referandumun bir gün içinde tamamlanması.

Oysa, Adalet Bakanlığından bir kaynak, BBC'ye yaptığı açıklamada başkent Kahire ile İskenderiye'den başka diğer 8 ilde halk oylamasının 15 Aralık'ta, diğer 17 ildeyse 22 Aralık'ta yapılacağını söylemişti.

Uzlaşma toplantısı ertelendi





Mısır askeri yetkililerinin Mursi ve muhalifleri bir araya getirmeyi planladığı toplantı son anda ertelendi.

Mısır Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdül Fettah el Sisi'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantıya, Mursi ile tüm siyasi partilerin temsilcileri davetliydi.

Devlet gazetesi Ahram, Mursi'nin görüşmelere katılacağını duyurmuştu.

Erteleme kararını ise Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketi tarafından kurulan Misr 25 televizyonu duyurdu.



Yurtdışında oy veriliyor



Yurt dışında yaşayan Mısır vatandaşları bugün anayasa halk oylaması için büyükelçiliklerde oy kullanmaya başladı.Mısır dışında yaşayan tahmini 589 bin kişi oylarını Cumartesi gününe dek kullanabilecek.

Ülke dışında yaşayan Mısır vatandaşlarının oy kullanma işlemleri, birkaç gün gecikmeli başlıyor. Gecikmeye oylamada gözetim görevi üstlenecek yargıçların az sayıda olması yol açtı.

Bu arada, Kahire sokaklarının sakin olduğu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı dışındaysa tankların beklediği belirtiliyor.