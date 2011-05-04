-MISIR'DA MÜBAREK SONRASI BİR İLK KAHİRE (A.A)- 03.05.2011 - Mısır'da Mübarek rejiminin yıkılmasının ardından bir ilk gerçekleşti ve 30 yıl aradan sonra El Ezher Üniversitesi ile Müslüman Kardeşler Örgütü görüştü. Mısır'da günlük yayımlanan bağımsız Yovm El Seba gazetesinin haberine göre, El Ezher Şeyhi Ahmet El Tayyip ile Müslüman Kardeşler Örgütü Yürütme Konseyi Rehberi Muhammed Bedi, İslami hoşgörü ve İslam'ın imajı gibi konuları görüşmek üzere bugün bir araya geldi. Görüşmeden sonra El Tayyip yaptığı açıklamada, Müslüman Kardeşler Örgütü ile bir araya gelmenin Hüsnü Mübarek rejimi yıkılmadan önce mümkün olmadığını söyledi. El Tayyip, ülkedeki beklentilerden dolayı bir araya geldiklerini vurguladı. El Ezher Şeyhi El Tayyib'in makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Müslüman Kardeşler Örgütü Yürütme Konseyi Rehberi Bedi ise El Ezher'in Mısır'ı koruyan önemli bir kurum olmaya devam edeceğini ifade ederek, El Ezher ile birçok alanda işbirliği yapacaklarını kaydetti. Müslüman Kardeşler Örgütü, Mısır 1. Cumhurbaşkanı Cemal Abdulnasır döneminde yasaklanmıştı. İslam dünyasının en eski ilahiyat üniversitesi olan ve en önemli fetva merkezi sayılan El Ezher ile Müslüman Kardeşler Örgütü, El Ezher'in devlet kontrolünde olması nedeniyle, 30 yıla yakın bir süredir resmen görüşmüyorlardı. El Ezher'in başta peçeyi yasaklayan fetvası olmak üzere bir çok kararı Müslüman Kardeşler Örgütü tarafından eleştirilmişti.