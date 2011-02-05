Mısır'da Mübarek'in görevlerini Süleyman'a devredecek madde tartışılacak

T24 - Mısır'da Devlet Başkanı Ömer Süleyman, bugün dünyanın en kalabalık Arap nüfusuna sahip ülkesinin yakın gelecekteki kaderini belirleyecek bir zirve gerçekleştirecek. Ülkenin ileri gelen isimlerinin bir araya geleceği zirvede, "62 yıl halkıma hizmet ettim ama artık bıktım" diyen Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in görevlerini Süleyman'a devretmesini öngören anayasa maddesi ele alınacak. Bu arada dünyanın dört bir yanından Mısır'daki halk ayaklanmasına destek yağmaya devam ediyor.

Mübarek karşıtı gösterilerin 12'nci gününe girdiği Mısır'da bugün hükümet, kritik bir öneriyi değerlendirecek.

Kendilerine "Akil Adamlar Konseyi" ismini veren grubun ortaya attığı önerinin kabul edilmesi halinde, Mübarek anayasada bulunan bir madde doğrultusunda tüm yetkilerini geçici bir süre için Devlet Başkan Yardımcısı Süleyman'a devredecek. Bu durumda Mübarek artık sembolik bir görev üstlenecek.

Ancak uzmanlar, böyle bir yetki devrinin yaşanan krizi hafifleteceğini, ancak sadece Mübarek'in değil müttefiklerinin de iktidardan ayrılmasını isteyen muhaliflerin bu hamleyi de yeterli bulmayacağını belirtiyor.

Protestolar karşısında Eylül'deki seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Mübarek, önceki gün ABC televizyonunda Christiane Amanpour'a verdiği röportajda, aslında görevi bırakmak istediğini ancak ülkeye kaosun hakim olmasından korktuğu için bunu yapamadığını söylemişti.



Obama: Gerçek reform şart

ABD Başkanı Barack Obama da dün yaptığı açıklamada, Mısır'da sistemli geçiş dönemi için müzakerelerin, Mısır muhalefetinin geniş bir temsilini içermesi ve bu dönemin, daha iyi bir gelecek arayanların meşru şikayetlerini ele alması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray'da, Kanada Başbakanı Stephen Harper ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır ile ilgili soruları yanıtlayan Obama, "Eğer, muhalefete yönelik sadece jestler yapılıp da muhalefetin baskı altına alınmasına devam edilirse, bu işe yaramaz. Eğer gerçek reform yerine, görünürde bir reform yaparsanız, bu etkili olmaz" dedi.

Mısır'daki gelişen olayları yakından takip ettiklerini belirten Obama, üç noktaya dikkat çekmek istediğini söyledi.

Yaşanan krize cevap olarak şiddet kullanımına karşı olduklarını belirten Obama, son günlerde Mısır sokaklarında, insan haklarını, uluslararası değer ve normları ihlal eden şiddet ve taciz olaylarının ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bundan dolayı şu güçlü ve açık mesajı gönderiyoruz: Gazetecilere saldırı kabul edilemez, insan hakları eylemcilerine saldırılar kabul edilemez, barışçıl protestoculara saldırılar kabul edilemez" dedi.



Doğalgaz boru hattında patlama

Kahire'de iktidardaki siyasi krizin aşılması için çabalar sürerken, Mısır'ın İsrail sınırı yakınındaki bir doğalgaz boru hattında patlama olduğu bildirildi.

Mısır devlet televizyonu, Sina Yarımadası'nda El Ariş kenti yakınında bulunan doğalgaz boru hattında meydana gelen patlamanın yangına yol açtığını duyurdu.

Mısır ordusu, patlamadan sonra hattaki doğalgaz akışını durdurdu. Mısırlı bir güvenlik kaynağı, "Mısır silahlı kuvvetleri ve yetkilileri, akışın ana kaynağını kapatmayı başardı ve yangını kontrol altına almaya çalışıyor" dedi.

Kaynak, yetkililerin, "yabancı unsurları" sorumlu tuttuğu patlamanın, hattın Ürdün'e doğalgaz sağlayan kolunu hedef aldığını bildirdi.

Bir diğer güvenlik kaynağı da bölgede yüksek alarma geçildiğini belirtti.

Devlet televizyonunun haberinde de doğalgaz boru hattındaki patlamanın, sabotajcıların işi olduğu ifade edildi.