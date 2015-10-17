'Mısır'da Mübarek'in ekibi siyasete dönüyor'



Seçimlerin ilk turu için Mısır dışında yaşayan seçmenler bugün ve yarın oylarını kullanabilecek. Mısır'da yaşayan seçmenler ise yarın ve pazartesi günü sandık başına gidecek. İkinci tur ise 22-23 Kasım tarihlerinde yapılacak.

88 milyon nüfuslu Mısır'da seçmen sayısı 55 milyonu buluyor. 568 milletvekilinden oluşacak olan yeni parlamentoya girebilmek için 5 binden fazla aday mücadele ediyor.

Seçimlerin favori oluşumu "Mısır Sevgisi İçin" adını taşıyor. İttifak, Vafd Partisi, "Özgür Mısırlılar", eski bakanlar ve iş adamlarını kapsıyor. İslamcı kesimden seçimlere yalnızca Nur Partisi katılıyor. Nur Partisi, El Sisi'ye destek veriyor ve Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasını onaylıyor.

'Mübarek'in adamları geri dönüyor'

Gözlemcilere göre Hüsnü Mübarek döneminde iktidarda bulunan isimler yeniden geri dönüyor. Bir araştırmaya göre milletvekili aday adaylarının neredeyse yarısı Mübarek'in liderliğini yaptığı Ulusal Demokratik Parti'nin mensubuydu.

2011 yılında Mübarek'in devrilmesinde etkili olan "laik gençlik hareketi" ve sol parti aradan gecen süre içinde zayıfladı. Arap Baharı'nın umudu olarak görülen bu kesimlerden bazılarının seçimi boykot etmesi bekleniyor. Çıkardıkları aday sayısının toplamı 100'ü geçmiyor.

'Demokrasi görüntüsü altında göstermelik seçim'

Mısır parlamentosunun yeterli yetkiye sahip olduğunu belirten Carnegie Center'den Nathan Brown, "Parlamento üyeleri birbiriyle kavgalı olduğunda bu yetkilerin kullanılma ihtimali sıfıra düşer" görüşünü dile getiriyor. Ilımlı solcu olarak bilinen Ziyad Elelaimi ise "Mısır'ın otoriter bir rejime kayacağını" savunuyor.

Siyaset bilimci Haşim Hüsnü, devlet başkanı Abdülfettah El Sisi'nin genel seçimlerle iktidarını sağlamlaştıracağına dikkat çekiyor. Uzmana göre, "demokrasi görüntüsü altında göstermelik seçim yapılıyor".

Mursi iktidardan uzaklaştırıldı, Müslüman Kardeşler terörist ilan edildi

Mısır'da 2011-2012 parlamento seçimleri Müslüman Kardeşler'in zaferiyle sonuçlanmış, 2012 yılında Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi devlet başkanı seçilmişti. Mursi 2013 Temmuz'unda ordu tarafından iktidardan uzaklaştırılırken, Müslüman Kardeşler terör örgütü ilan edilmişti. Mursi taraftarı bin 400'den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.