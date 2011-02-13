Mısır'da Mübarek'e son fiskeyi ordu vurdu

T24 - Mısır’da 18 günlük halk ayaklanması boyunca görevi bırakmamakta ısrar eden Hüsnü Mübarek, ordunun “Ya git ya biz deviririz” ültimatomundan 1 saat sonra Şarm El Şeyh’e doğru yola çıktı. Mısır’da iktidardan giden Mübarek, Şarm el Şeyh’te malikânesine sığınırken, yeni askeri yönetim, hükümet görevlilerine yurtdışı yasağı koydu. Asker İsrail’e de ‘Anlaşmalara sadık kalacağız’ mesajı verdi.

ABD’nin Washington Post gazetesi Hüsnü Mübarek’in yönetimden çekilmesi ile sonlanan 48 saatte neler yaşandığını yazdı. Gazetenin süreci yakından takip eden 6 üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberi, Mısır liderine son fiskeyi ordunun vurduğunu kesinleştirdi.

Mısır’da gösterilerin şiddetinin artması üzerine çarşamba günü, üst düzey askeri ve sivil yöneticiler Mübarek ile bazı yetkilerini devretmesi konusunda anlaştılar. ABD istihbaratı ve ordu yetkililerinin de takip ettiği anlaşmaya göre Mübarek’in perşembe akşamı görevi bırakması bekleniyordu. Askerler, anlaşmalı görev teslimi ile yumuşak darbe arasında bir durum öngörüyordu. Plan, perşembe günü yapılan açıklamalarla uygulanmaya başlandı. Kahire’de protestoculara taleplerinin karşılanmak üzere olduğu duyuruldu. Bu sırada Washington’da CIA Direktörü Leon Panette “Mübarek büyük bir ihtimalle bu akşam çekiliyor” açıklamasında bulundu. Ancak Hüsnü Mübarek son anda karar değiştirerek senaryonun dışına çıktı.



‘ABD ne dediğini bilmiyor!’

En yakın danışmanlarını bile kararından haberdar etmeyen Mübarek, perşembe günü İsrailli milletvekili ve eski bakan Binyamin Ben-Eliezer’i aradı. Ben-Eliezer’in anlattıklarına göre 20 dakika süren telefon görüşmesinde Mübarek ABD’yi sert bir dille eleştirerek, “Demokrasiden bahsediyor olabilirler ama neden bahsettiklerini bilmiyorlar, sonuç aşırıcılık ve radikal İslam olacaktır. ABD’nin İran ve Gazze’de öncülük ettiği demokrasiyi gördük” diye konuştu.



Konuşma son anda değişti

Günün sonunda beklenen açıklamayı yapmak üzere devlet televizyonuna çıkan Mübarek, anlaşmaya uygun olarak bazı yetkilerini devrettiğini söyledi, ancak gelecek aylara yönelik bir liste dolusu sözler vererek ayrılmaya niyetinin olmadığını gösteren bir tavır takındı. Hayal kırıklığına uğrayan göstericiler daha da hırslanınca cuma günü ordu olaya el koydu. Mübarek ve ordu arasında denge kurmaya çalışan Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman’ın da desteğini alan askerler Mübarek’e “Ya kendin git, ya da devrilirsin” dedi. Bu ültimatomdan birkaç saat sonra Mübarek Şarm El Şeyh yolundaydı. Mübarek’in çekildiğini açıklamak da Süleyman’a kaldı.



Meydanın 4 talebi

Mübarek’i deviren gösterilerin merkez üssü Tahrir Meydanı’nda ise devrim sürüyor. Protestocular iktidarı devralan orduya 4 maddelik muhtıra verdi ve olağanüstü halin kaldırılmasını istedi .

Tahrir Meydanı’nda 18 gün süren aralıksız gösterilerin ardından Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in istifa etmesini sağlayan muhalefet, şimdi de yönetimi devralan generallere muhtıra verdi. Muhalefet, 4 maddelik muhtırasında, ülkede 30 yıldır devam eden olağanüstü halin kaldırılmasını, siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını, askeri mahkemelerin lağvedilmesini ve geçiş sürecinde ülkeyi yönetecek hükümete muhalefetin de dahil edilmesini istedi.

Aralarında Müslüman Kardeşler’in de bulunduğu muhalefet parti ve örgütleri, olağanüstü halin kaldırılmasında ısrar ediyor. Yürürlükteki olağanüstü hal uygulaması, polise gerekçesiz ve süresiz tutuklama yetkisi tanıyor. Askeri mahkemeler de geniş yetkilerle ‘ülke güvenliği’ gerekçesiyle sivilleri de yargılıyor. Siyasi tutukluların serbest bırakılması talebi özellikle Müslüman Kardeşler’den geldi. Mısır cezaevlerindeki Müslüman Kardeşler üyesinin sayısı binlerle ifade ediliyor.



Tahrir milli marşla temizlendi

Muhalefet, eylemcilerin büyük bir kısmının evlerine dönmesine izin verdi ancak geride ‘nöbetçi protestocu’ bırakmayı ihmal etmedi. Binlerce Mısırlı dün yine Tahrir Meydanı’nda ellerinde Mısır bayraklarıyla eylemlerine devam etti. Evlerine dönen eylemciler, ‘Dönüyoruz ama isteklerimiz olmazsa, Tahrir’in yolunu iyi öğrendik’ demeyi ihmal etmedi. Protestocular göğüslerine yapıştırdıkları, ‘Gururla Mısır’ı temizliyoruz’ yazısıyla ve Mısır milli marşı eşliğinde meydanı süpürdüler. Ordu birlikleri de kendi temizliğini sürdürüyor.