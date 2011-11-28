Mısır'da Mübarek sonrası ilk seçim!

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'Başarılı olmak zorundayız'



Başkent Kahire'de gün doğumuyla birlikte seçmenlerin oy sandıkları başında kuyruğa girdikleri gözlendi. BBCTürkçe'de yer alan haber şöyle:Bir Kahireli kadın seçmen, Fransız Haber Ajansı AFP'ye, "Eskiden oy kullanmanın bir anlamı yoktu. Sesimiz dikkate bile alınmıyordu." derken, ilk kez oy kullanan bir başka seçmen de, AP ajansına, "özgürlük için oy verdiğini" söyledi; "Esaret altında yaşıyorduk. Şimdi özgürlük içinde adalet istiyoruz. Müslüman Kardeşler'den korkuyoruz ama 30 yıl Mübarek yönetimi altında yaşadık, bunlarla da yaşarız." dedi.Mart ayına kadar sürecek seçim sürecinde meclisin iki kanadı ayrı seçimlerle oluşturulacak.Bugün başlayıp Ocak ayında tamamlanacak Halk Meclisi seçimi sonunda, 508 milletvekili belirlenecek.Mısır'da seçimler öncesinde başlayan, "ikinci dalga" olarak tanımlanan protesto gösterileri ise onuncu gününe girdi.Askeri konseyin ülkenin idaresini halka devretmesini talep eden göstericiler Mübarek'i deviren eylemlerin merkezi olan Tahrir Meydanı'ndalar.Meydandaki muhalif grupların talebi seçimlerin ertelenmesi ve sürecin demokratik olarak işlemesi.Son günlerde yaşanan çatışmalarda en az 41 kişi öldü; 2000'den fazla insan da yaralandıAskeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi dün, ülkenin bir dönüm noktasında olduğunu ve kriz atlatılamazsa "ortaya korkunç sonuçlar çıkacağını" söyledi.Tantavi, "Ya siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda başarılı oluruz ya da bunun son derece ağır sonuçları olur ki, biz buna izin vermeyiz." dedi.Askeri Konsey Başkanı Tantavi, ülkede süren eylemlere rağmen güvenliğin sağlanacağını ve seçimlerin planlandığı üzere devam edeceğini açıkladı. Tantavi Mısırlılardan seçimlere yüksek katılım göstermelerini istedi.Tantavi ayrıca devlet başkanlığına aday olarak isimleri geçen Muhammed El Baradey ve Amr Musa'dan, kendi başbakan adayı 78 yaşındaki Kemal Ganzuri'ye destek vermelerini istedi.Seçimler öncesindeki gerginlik, Mısır'dan İsrail ve Ürdün'e uzanan bir doğal gaz nakil hattına yapılan sabotajla daha da arttı.Mısır resmi haber ajansı Mena'nın bildirdiğine göre, gaz boru hattının Ariş kenti yakınlarındaki kısmında meydana gelen iki patlama ardından olay yerinden maskeli kişilerin uzaklaştığı görüldü.