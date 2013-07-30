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Dünya

Mısır'da Mübarek döneminin gizli polisleri geri dönüyor

Mısır'da İçişleri Bakanlığı, Hüsnü Mübarek döneminde kullanılan bazı gizli polis güçlerinin, yeniden göreve başlayacağını açıkladı

30 Temmuz 2013 21:20

Mısır'da dün İçişleri Bakanlığı'nın 2011 yılındaki devrimin ardından kapatılan bazı tartışmalı polis güçlerinin yeniden göreve başladığını açıklamasının ve geçici başbakana olağanüstü hal ilan etme yetkisinin verilmesinin ardından, geçici hükümet ülkeyi Hüsnü Mübarek dönemine geri döndürmeye çalışmakla suçlandı.

Hürriyet Planet'in yayımladığı habere göre, Hüsnü Mübarek döneminde polis baskısının sembolü olan Devlet Güvenlik Soruşturma Dairesi, Mart 2011'de İslamcı gruplar ve muhalif aktivistler hakkında bilgi toplayan diğer birçok birim gibi kapatılmıştı.

Milli Güvenlik Dairesi kurulan Devlet Güvenlik Soruşturma Dairesi’nin arşivlerindeki yüz binlerce sayfa belge de imha edilmişti.

İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim dün bu birimin yeniden açıldığını belirterek 2011'de kızağa çekilen polis memurlarının yeniden görevlerine döneceklerini söyledi.

Mısır’da polis şiddeti devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminde de devam etmiş ve Mursi polisin baskını kınamadığı için sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak İbrahim’in dünkü açıklaması Mursi’nin devrilmesinin ardından yaşanan olaylar sırasında halkın polise verdiği desteğin artışının fırsat bilinerek ülkede 2011 öncesi uygulamaların yeniden gündeme getirildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

İbrahim'in açıklamasından birkaç saat önce de Mısır'ın geçici başbakanına ülkede olağanüstü hal ilan etme yetkisi verildi. Bu da Mübarek dönemi Mısır’ının en önemli özelliklerinden biri kabul ediliyor.

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