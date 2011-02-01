Mısır'da milyonlar sokağa dökülüyor

T24 -



Milyonlarca eylemci, 30 yıldır iktidarda olan Hüsnü Mübarek yönetimini yoksulluk, işsizlik ve siyasi özgürlüklerin kısıtlanmasından sorumlu tutarak geçen haftadan itibaren sokakları dolduruyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek aleyhinde bugün yapılacak büyük gösteri için halk toplanmaya başladı.





100 kadar kişinin hayatına mal olan olayların Cuma gününden itibaren büyümesiyle, polis sokaklardan çekilmiş, yerini ordu birlikleri almıştı.





Basın mensupları, kent merkezinde şimdiden binlerce kişinin toplandığını belirterek, göstericilerin "Defol Mübarek" diye sloganlar attıklarını ve Cumhurbaşkanı'nı asılmış gösteren veya fotoğrafında "kafan düşecek" yazılı afişler taşıdıklarını bildirdi.





Çok sayıda gösterici de geceyi protestoların merkez üssü Tahrir Meydanı'nda geçirdi.





Helikopterler başkent üzerinde düzenli uçarken, silahlı kuvvetler de kent merkezine girişleri kontrol ediyor.





Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığı Mısır'da, polise tekrar sokaklara dönmesi talimatı verilirken sokağa çıkma yasağı da genişletildi. Hükümet karşıtı göstericiler, Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanından gece bile ayrılmayıp burada kamp kurdular. Göstericiler genel grev çağrısında bulundular. Meydanda, orduyu halkın yanında yer almaya çağıran ve göstericilerden yasaklara uymamasını isteyen bildiriler dağıtılıyor.







Öte yandan, muhalefet, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e cuma gününe kadar iktidardan gitmesi için süre tanıdı.





Kifaye Hareketi, 6 Nisan Hareketi, Vafd Partisi, Gad Partisi ve Müslüman Kardeşler'in bazı üyeleri, cuma gününe kadar iktidardan gitmesi için süre tanıyarak Mübarek'e ültimatom verdi.





-Beyaz Saray, Mısır'daki olaylarla ilgili olarak, Washington yönetiminin, sokaktaki Mısırlılarla Mısırlı hükümet yetkilileri arasında bir seçim yapmadığını açıkladı.





-Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, muhalefetle acil diyalog başlatmakla görevlendirildi.





-Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, 1 haftadır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı protestoların sürdüğü Mısır'da ''barışçı geçiş'' çağrısında bulundu.







Ordu güç kullanmayacak





Devlet televizyonundaki haberde, ülkenin ikinci büyük kenti İskenderiye'de 'bir milyon adam yürüyüşü' arifesinde ordunun göstericelere karşı güç kullanmayacağı yönünde güvence verdiği belirtildi.





Haberde, ordunun Mısır halkının taleplerini ''meşru'' gördüğü de ifade edildi.







Milyonları sokağa çağırdılar





Mübarek'in 30 yıllık yönetimine karşı gösteriler yedinci gününe girerken, protestocular "milyonların protestosu" eylemine çağrı yaptılar.





Protestocular Mübarek gitmeden meydanlardan ayrılmama yemini ederken, Cumhurbaşkanı dün akşam hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ahmet Şefik'e siyasi partilerle diyalog içinde anayasa ve yasama reformları yapma talimatı verdi. Bunun yanı sıra Mübarek, işsizliği azaltmak için ekonomik önlemler alınmasını istedi.







Yeni hükümet kuruldu





Bu arada Hüsnü Mübarek, kurulan yeni hükümetten bazı tüketim maddelerine uygulanan sübvansiyonları sürdürmesini, yolsuzlukla mücadele etmesini ve siyasi reformlar yapmasını istedi.

Yeni kabinede maliye ve içişleri bakanlıklarında değişikliğe gidildiği konusunda iddialar bulunuyor.

Reuters haber ajansı Maliye Bakanı Yusuf Butros-Gali'nin yerini yolsuzluklarla mücadele alanında etkin olan Cevdet el Malt'ın alacağını duyurmuştu, ancak el Malt haberleri yalanladı.

Bazı kaynaklar göstericilere sert müdahale dolayısıyla eleştirilen İçişleri Bakanı Habib el Adli'nin de görevden alınacağını, yerini eski cezaevleri sorumlusu General Mahmud Vegdi'nin alacağını belirtiyor.

Devlet televizyonunda Mübarek'in yeni atanan Başbakan Ahmet Şefik'e gönderdiği mektup okundu.

Mübarek mektubunda önceliğin ekonomiye verilmesini istiyor ve siyasi partilerle diyalog içinde anayasa ve yasamaya ilişkin reformlar için adım atılmasını talep ediyor.

Obama liderlerle görüşüyor

Mısır'daki gelişmeler bölge ülkelerinde olduğu kadar, batılı güçlerce de yakından izleniyor.

Beyaz Saray yönetimi ise Başkan Barack Obama'nın Mısır'daki krizi ele almak üzere Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve İngiltere başbakanları ile görüştüğünü açıkladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron adına yapılan açıklamada iki liderin Mısır'da 'halkın sıkıntılarına yanıt verecek' bir hükümete sarsıntısız bir geçiş ihtiyacı konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BBC'ye açıklamasında Mısır'da değişimin kesin olduğunu, ancak bunun istikrarlı şekilde gelişecek, evrimsel bir süreç olması gerektiğini belirtti.

Orta Doğu Dörtlüsü'nün elçisi olan Blair, ABD ve Avrupa'nın da bölgede değişim sürecine yardım etmek üzere el uzatmasını da savundu. Blair iki ülkenin değişim sürecinde 'yorumcu' olmaktan çıkıp oyuncu haline gelmesi gerektiğini söyledi.







Eski teknolojiye döndüler





Mısır'da göstericiler, uygulanan internet yasağını aşmak için faks makinesi, amatör radyo ve dial-up (çevirmeli) modem gibi eski teknolojileri kullanıyorlar.





Ülkede 27 Ocaktan beri hükümetin emriyle internet ve mobil telefon ağının bir kısmı kesik bulunurken, eski teknolojiler internet eylemcilerinin ve protestocuların yasağı delmelerini, bilgileri iletişim kontrolüne takılmadan iletmelerini sağlıyor.





Dial-up modemler, Mısırlılar'ın yeniden çevrimiçi olmaları için en popüler yöntemlerden biri. "We Re-Build", "Telecomix" ve diğer internet eylemci grupları, bu eski teknoloji modemleri uluslararası numaralarla birbirine bağlayarak veri iletmeyi başarıyor ve dial-up numaraları da Twitter mesajlarında iletiliyor.







Muhalefetle diyalog çağrısı





Bu arada Mübarek Başkan Yardımcısı Ömer Süleyman'dan anayasal reformlar konusunda tüm siyasi partilerle diyalog başlatmasını istedi.

Ömer Süleyman, Mübarek'in hükümetten birkaç gün içinde, Mısır ekonomisini düzlüğe çıkaracak, işsizliği azaltacak, yoksulluk ve yolsuzluğu ortadan kaldıracak ve maaşlarla fiyatlar arasında bir denge kuracak tedbirler açıklamasını istediğini de belirttti.

Süleyman ayrıca, Kasım ayında yapılan ve Mübarek'in partisinin mutlak zaferiyle sonuçlanan seçimlerde usulsüzlük iddialarının ortaya atıldığı bazı bölgelerde yeniden sandığa gidileceğini açıkladı.







Batılı destekçiler ücretleri karşılıyor





Fransa, ABD, İsveç, İspanya ve birçok ülkeden destekçi, protestocuların aralarında bilgi alışverişini sağlamaları için uluslararası telefon aramalarını kabul ederek modem havuzu oluşturuyor ve hatta birçoğu Mısırlıların birbirlerine bağlanmaları için ücreti de kendisi ödüyor.

Mısır'da az sayıdaki iç hat ile modem bağlantısı kurmak için uluslararası arama yapılırken, Manalaa adlı blog da cep telefonu, bluetooth ve dizüstü bilgisayarlar kullanarak nasıl dial-up arama yapılabileceği konusunda bilgi veriyor. Blogda bu uluslararası aramanın "pahalı" olabileceği uyarısında bulunulurken, "acil iletişim" için bunun yeterli olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da izlenmeyen internet erişimi için kampanya yürüten "We Re-Build", ayrıca bazı amatör radyo frekanslarının da kullanıldığını ve ses ya da mors alfabesiyle mesaj iletilebildiğini haber veriyor.





Faks makineleri de Mısır içinde iletişim kurmak isteyen ve internete erişimin nasıl sağlanabileceği konusunda bilgi vermek isteyen çevrimiçi eylemciler ve diğerleri tarafından kullanılıyor.







Yetkililerin, mobil telefon hizmeti sağlayan şirketlerin bazı bölgelerde hizmetlerini durdurmaları emrini vermelerinin ardından, bu engeli aşmak için protestocular, hafta sonu boyunca alternatif bir mesaj merkezi oluşturdular.





Ülkedeki birçok kişi de Twitter'daki engellemeyi aşmak için resmi web sitesi yerine, üçüncü taraf güncelleme programı kullanarak mesaj alıp göndermeyi başardığını anlattı.







Sokakta 'Pata' durumu ortaya çıktı



Günlerdir eylem yapan protestocular, Mübarek'in Ömer Süleyman'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapmasını, ayrıca yeni bir başbakan atamasını reddediyor. Ülkede tüm işaretlerin, protestocuların yalnızca Mübarek'in gitmesi halinde yatışacağını gösterdiği belirtiliyor.

Protestocular ordunun da "Mübarek ile Mısır arasında tercih yapması" gerektiğini kaydediyorlar.

Gösteriler yedinci gününe girerken protestocuların evlerine dönmeyi reddetmesi, ordununsa göstericilerin üzerine gitmemesiyle bir "pata" durumunun ortaya çıktığı ifade ediliyor.





Dün akşam Tahrir Meydanında protestoculara hitap eden muhalif lider Muhammed El Baradei, vatandaşlara "değişimin yakında geldiği" müjdesini verdi.





Bu arada, göstericilerin arasına katılan muhalif lider El Baradei, kalabalığa yaptığı konuşmada, ''Haklarınızı geri aldınız. Başlattığımız şeyin geri dönüşü yok'' dedi. ''Tek bir temel talebimiz var'' diye konuşan El Baradei, bunun ''rejimin sona ermesi ve yeni bir dönemin, yeni bir Mısır'ın başlaması olduğunu'' söyledi.





Muhalif lider, ''Sizlerden biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Değişim birkaç gün içinde gelecek'' ifadesini kullandı.





Mısırlılar İskenderiye, Mensure, Demanhur ve Suveyş kentlerinde de sokaklara döküldüler.







Sabancı üretime 1 hafta ara verdi





Mısır'da dün yaşanan önemli gelişmeler de şöyle:





• Mısır'da yeni hükümet açıklandı. Devlet televizyonu, savunma ve dışişleri gibi önemli bakanların yerlerini koruduğu yeni hükümette, maliye ve içişleri bakanlarının ise değiştirildiğini duyurdu.





• Mısır'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dünden itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha uzatıldı.





• Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa Global ve Kordsa Global'in Mısır'da faaliyet gösteren tesislerinde, ülkede yaşanan olaylar nedeniyle bir hafta süreyle üretime ara verildi.





• Japon firması Nissan, Mısır'daki fabrikasında üretimi bir haftalığına durdurdu.





• Devlet televizyonu, Mısır'da demiryolu trafiğinin, dolayısıyla tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.





• Polisin dün ortalıkta görünmemesi protestolarda kayıplara yol açmazken, yağma olayları devam etti. İçişleri Bakanı bunun üzerine dün polisin sokağa geri döneceğini açıkladı.





• İçişleri Bakanlığı kaynakları, cezaevlerinden kaçanlardan 1330 kişinin yakalandığını açıkladı.







Yabancılar ülkeden ayrılıyor



Gösterilerin ortasında kalan binlerce yabancı turist ise ülkeden tahliye ediliyor.

Çin, Japonya ve Avustralya da vatandaşlarını tahliye etmek için kendi uçaklarını gönderdi.

Pek çok ülke de vatandaşlarına Mısır'a seyahat etmeme tavsiyesinde bulunuyor.

Türkiye'de de dahil pek çok Avrupa ülkesi ile Güney Kore ve Endonezya'da da Mübarek aleyhtarı gösteriler düzenlendi.





• Hafta sonu Mısır'a giden farklı havayollarına ait uçakların, daha çok Hurgada ve Şarm El Şeyh kentlerinde bulunan binlerce turisti geri getirdiği bildirildi.





• El Ahram gazetesinin haberine göre, istihbarat başkanı Ömer Süleyman'ı önceki gün cumhurbaşkanı yardımcısı yapan Mübarek, Süleyman'ın yerine Kuzey Sina Valisi Murat Muvafi'yi getirdi.





• İngiltere Başbakanı David Cameron, Mısır'da hükümet karşıtı protestoları bastırmanın, hem Mısır hem de dünya için kötü olacağını söyledi.





• Mısır'da yaşanan olaylar ve karışıklık, Londra borsasını olumsuz etkiliyor. FTSE 100 endeksi bu sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 1'lik düşüşle açıldı, endeks geçen haftayı da yüzde 1,4 düşüşle kapatmıştı.







İsrail Mübarek'e müteşekkir





İsrail'in, ABD ve Avrupa ülkelerini, bölgedeki istikrarın muhafaza edilmesi amacıyla Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e yönelik eleştirilerini frenlemeye çağırdığı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Ortadoğu'da barışı muhafaza ettiği için Mübarek'e müteşekkir olduklarını söyledi.







El Cezire muhabirleri serbest





Mısırlı yetkililerin Kahire bürosunu kapattıkları merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonu, kuruluşun İngilizce yayın servisi için çalışan 6 muhabirinin gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakıldığını, ancak kameralarına el konulduğunu duyurdu.







Halkın şikayetine cevap ver





AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da tüm muhalefet partileri ve toplumun tüm kesimleriyle açık ve ciddi bir diyalog içine girilerek barışçıl bir çıkış yolu bulunmasını istedi.

Mısır halkının gitmesini istediği, 30 yıldır dikta rejimiyle ülkeyi yöneten Mübarek'in geleceği hakkında konuşmaktan kaçınan Ashton, "Mısır halkının meşru şikayetlerine cevap verilmeli. Onların adaletli ve daha iyi bir gelecek beklentisi acil, somut ve kararlı cevaplarla ve gerçek adımlarla karşılanmalı" dedi.







Savaş uçakları alçaktan uçtu





Dün yaşanan gelişmeler ise satır başlarıyla şöyle:





• Ordu birlikleri sokağa çıkma yasağının tam uygulanması için yolları trafiğe kapattı.





• Savaş uçakları Kahire, İskenderiye, Süveyş, Minye gibi büyük kentlerin üzerinde uçuş yaptı.





• Mübarek'in bir askeri karargahta üst düzey komutanlarla toplandığı bildirildi.





• Güvenlik ve hastane kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 33'ü önceki gün olmak üzere beş günde toplam 102 kişi öldü.







Müslüman kardeşler





• Mısır'daki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler, liderlik kadrosundan 7 kişi dahil toplam 34 üyelerinin cezaevinden kaçtığını bildirdi.





• Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın, iki gün önce tünellerden geçerek, Mısır'ın Refah, Şeyh Zuveyd ve El Ariş bölgelerindeki Bedevilerin ayaklanmasına, buradaki Mısırlı güvenlik güçlerinin karakollarına yapılan saldırılara yardımcı olduğunu öne sürüldü.





• Müslüman Kardeşler, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in atamalarını reddetti.





• Müslüman Kardeşler ile diğer muhalifler, Muhammed El Baradey'in müzakereci olarak tanınmasına karar verdi.





• ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, demokrasi yolunda halen yeterince adım atmadığını söyledi.





• ABD, Mısır'daki vatandaşlarını tahliye edeceğini bildirdi.







El Cezire yasaklandı





• Mısır'ın resmi haber ajansı Mena'nın verdiği haberde, ''Mısır Enformasyon Bakanı, El Cezire televizyonunun Mısır'daki tüm faaliyetlerinin askıya alınmasını, tüm lisanslarının iptal edilmesini ve ülkedeki tüm El Cezire çalışanlarının akreditasyonlarının geri alınmasını emretti'' ifadelerine yer verildi.





• Mısır Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hişham Ramiz, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenliğin sağlanamaması nedeniyle bankaların dün olduğu gibi dün de kapalı olacağını söyledi. Borsanın da kapalı tutulacağı açıklandı.







"Öncelik yoksulluk, işsizlik"





Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, yeni hükümetin önceliğinin yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele olduğunu söyledi.





Süleyman, televizyonda yayınlanan açıklamasında, ülkede yeni kurulan hükümetin önceliğinin yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele olduğunu belirterek, hükümetin ayrıca, kamu sektöründeki düşük ücretlerle yüksek enflasyon arasında bilanço yapmak için çalışacağını kaydetti.







155 Amerikan vatandaşı İstanbul'da





Mısır'dan tahliye edilen 155 Amerikan vatandaşı, İstanbul'a geldi.





Amerikan vatandaşlarını Kahire'den getiren Tailwind Havayolları'na ait TWİ-126 sefer sayılı charter uçağı, saat 23.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.





ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri tarafından karşılanan yolcular, Atatürk Havalimanı'nda kurulan başvuru masasına gelerek yetkililerden bilgi aldılar.





(T24 - AA - BBC)