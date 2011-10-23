-Mısır'da Meryem Ana'nın gökyüzünde görüldüğü iddiaları KAHİRE (A.A) - 23.10.2011 - Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye'de gökyüzünde Meryem Ana'nın ışık şeklinde görüldüğünü ileri süren Kıptiler kiliselere akın etti. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonu, söz konusu ışık kümesinin, İskenderiye kentindeki Bakire Meryem Kilisesi üzerinde dolaştığını duyurdu. Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da ise İskenderiye semalarında cuma gecesi dolaştığı iddia edilen beyaz bir ışık kümesine ait görüntüler yayımlandı. Mısır'ın bağımsız El Masri El Yovm Gazetesi, ''Meryem Ana İskenderiye'de göründü mü?'' başlığı ile verdiği haberinde, Meryem Ana'nın cuma ile cumartesi günleri arasında İskenderiye'deki Bakire Meryem Kilisesi'nde görüldüğü iddiası üzerine binlerce Hristiyan Kıpti'nin kiliseye akın ettiğini yazdı. Gazete, Hristiyan Kıptiler'în Meryem Ana'nın görüldüğünün ileri sürülmesinden sonra ilahiler söylediklerini ve bazı Hristiyanların söz konusu ışığı görebilmek için dualar okuduğunu kaydetti. Mısır'dan yayın yapan Hristiyan kanalı El Tarik (Yol), Meryem Ana'nın, 9 Ekim günü Kahire'de gösteri yaparlarken ordunun sert müdahalesine maruz kalarak yaşamını yitiren 27 Hristiyan'ın ardından görünerek Kıptiler'e moral verdiğine vurgu yaptı. Resmi rakamlara göre 80 milyonluk Mısır nüfusu içerisinde Kıpti Hristiyanların oranı yüzde 6 ile 10 arasında. Mısır'daki kiliselerde Meryem Ana veya diğer adı ile Bakire Meryem görüldüğüne dair iddialara sıkça rastlanılıyor. 2009 yılında Kahire Ortodoks Kilisesi'nde Meryem Ana görüldüğü iddiası üzerine binlerce Hristiyan ve Müslüman, Meryem Ana'yı görmek üzere kiliseye akın etmişti.