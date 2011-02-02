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Dünya

MISIR'DA MECLİS OTURUMLARI ASKIDA KAHİRE (A.A)

02 Şubat 2011 16:17

-MISIR'DA MECLİS OTURUMLARI ASKIDA KAHİRE (A.A) - 02.02.2011 - Mısır'da genel seçim sonuçlarının gözden geçirilmesi beklenirken, meclis oturumlarının askıya alındığı bildirildi. Mısır resmi haber ajansı Mena, son genel seçimlerin sonuçları gözden geçirilinceye kadar, meclis oturumlarının askıya alındığını duyurdu. Mena'nın haberinde ayrıca, 28 Kasım ile 5 Aralıkta yapılan seçimlerin ardından birçok bölgede sonuçların iptal edilmiş olduğu hatırlatılarak, Meclis Başkanı Fethi Sorur'un, Meclis Genel Sekreteri Sami Mahran'ı, seçim sonuçlarının iptal edildiği bölgelerdeki milletvekillerinin isimlerini belirlemek amacıyla Yüksek Seçim Komisyonu ile temasa geçmekle görevlendirdiği ifade edildi. Haberde, Sorur'un, ''Parlamento sözkonusu milletvekillerinin seçimini geçersiz saymaktadır'' dediği belirtildi.

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