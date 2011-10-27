-Mısır'da mahkum takası heyecanı TABA (A.A) - 27.10.2011 - Mısır ile İsrail arasında varılan mahkum takası anlaşması gereğince İsrail hapishanelerinde tutuklu 25 mahkumun öğleden sonra Taba sınır kapısından Mısır'a girmesi bekleniyor. İsrail hapishanelerinde yakınları bulunan Mısırlıların Taba sınır kapısında heyecanlı bekleyişi devam ediyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan tutuklu yakını Mısait Bereket, İsrail'de çok sayıda yakınının tutuklu bulunduğunu ileri sürerek, "Bugün iki akrabam serbest bırakılacak. Akrabalarım Saad El Vefi ile Selman Bereket 5 yıldan beri İsrail'de tutukluydular. Halen 10 akrabam İsrail hapishanelerinde tutuklu. Biz İsrail hapishanelerindeki tüm Mısırlı tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi. Bereket, İsrail'de tutuklu bulunan diğer yakınlarının serbest bırakılması için protesto gösterileri yapacaklarını söyledi. Taba sınır kapısında heyecanlı bekleyişin yanı sıra umut aramak için bekleyenler de var. Bölgedeki Bedevi aşiretlerine mensup Yasir Selim Salman, 1971 yılında İsrail tarafından esir alındıktan sonra akıbeti bilinmeyen amcası Sellem Süleyman Selama hakkında yetkililerden bilgi almak için Taba sınır kapısına geldi. Selama, amcasının İsrail'in Sina işgalinden (1967) sonra 1971 yılında El Kuseyma köyünde İsrail askerleri tarafından tutuklandığını ileri sürerek "Bugüne kadar yetkililerden bilgi alamadık. Aradan 40 yıl geçti. Bu takas anlaşmasını fırsat bilerek yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun özel temsilcisi ve Ilan Grapel'in annesinin özel bir uçak ile bugün yerel saatle 15:00'da Kahire'ye geleceği kaydedildi.