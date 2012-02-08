-Mısır'da maçtan sonra çıkan olaylar PARİS (A.A) - 07.02.2012 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Mısır'ın Port Said kentindeki futbol maçından sonra çıkan şiddet olaylarının kurbanlarının ailelerine 250 bin dolar vereceğini bildirdi. FIFA, yayımladığı bildiride, söz konusu paranın, geçen pazar günü El Ehli kulübü tarafından kurulan yardım fonuna aktarılacağını belirtti. Bildiriye göre, FIFA Başkanı Sepp Blatter, trajedinin ardından, ''Bunun futbol için kara bir gün ve olan bitenden dolayı halen şok içinde olduğunu'' belirtti. Blatter, kurbanların çoğunun genç olduğunu, ailelerine yardım edilmesi gerektiğini, FIFA'nın da aralarında bulunduğu futbol camiasının Mısırlı kardeşlerine destek olması gerektiğini belirtti.