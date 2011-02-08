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Dünya

MISIR'DA MAAŞLARA YÜZDE 15 ZAM  KAHİRE (A.A)

08 Şubat 2011 00:42

-MISIR'DA MAAŞLARA YÜZDE 15 ZAM  KAHİRE (A.A) - 07.02.2011 - Mısır'da, kamuda çalışan memur ve işçiler ile askerler ve emeklilerin maaşlarının yüzde 15 dolayında artırıldığı bildirildi. Mısır resmi televizyonu ERTU-1'in haberine göre, Mısır Ekonomi Bakanı Samir Rıdvan, memur, işçi ve askerlerin nisan ayından itibaren zamlı maaşlarını alacaklarını, hükümetin ilk defa emekli maaşlarında yüzde 15 oranında zam yaptığını açıkladı.  Zamların brüt maaş üzerinden olacağını kaydeden Bakan Rıdvan, sadece emeklilere yapılan yüzde 15'lik zam oranının hazineye yıllık 6,5 milyarlık (yaklaşık 10 milyar Türk lirası) ek bir yük getireceğini söyledi.  Meydana gelen olaylardan dolayı zarara uğrayan kesimlere tazminat ödeneceğini ve bazı vergi borçları ile sigorta primlerinin ödenmeyen kısmına af getirileceğini ifade eden Rıdvan, Bakanlar Kurulunun ticari ve endüstriyel kuruluşların zararlarını karşılamak için bir güven fonu kurmayı kararlaştırdığını kaydetti.  Mısır Başbakanı Ahmet Şefik de "hükümetin vatandaşlarla ilgilendiğini ve yaşam şartlarını ilerletmeyi istediğini" söyledi.

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