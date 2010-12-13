-MISIR'DA KUM FIRTINASINDAN 11 KİŞİ ÖLDÜ KAHİRE (A.A) - 12.12.2010 - Mısır'da dün başlayan kum fırtınası ve kötü hava koşullarından dolayı 11 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirildi. Mısır'da Arapça yayınlanan Youm El Seba Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, İskenderiye'de bir tekstil fabrikasının çökmesi sonucunda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Gazete, göçük altında işçiler bulunabileceğini belirtti, ancak işçi sayısına ilişkin bilgi vermedi. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonu ise daha önceki haberlerinde çöken fabrikada enkaz altında 20 işçi bulunduğunu öne sürmüştü, fakat daha sonraki haber bültenlerinde enkaz altında bulunan hafif yaralı 5 işçinin kurtarıldığını ifade etti. Fırtınadan dolayı yine İskenderiye kentinde bina çökmesi ve ağaç devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti. Youm El Seba Gazetesi'nin haberinde, ülkenin farklı yerlerinde kum fırtınası ve yağışlardan dolayı 11 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı bildirildi. Katar'ın El Cezire televizyonu ise yağışlar ve kum fırtınasının Mısır'da 10 kişinin ölümüne 40 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.